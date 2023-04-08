"Орган нарешті дочекався". Філармонія у Харкові відновила свою роботу

8 квітня харківська філармонія відновила свою роботу. Понад рік, від початку повномасштабного вторгнення, зали філармонії були закритими для глядачів.

Органна зала філармонії, яка розрахована на 500 глядачів, була заповнена майже повністю, розповів директор Харківської обласної філармонії Юрій Янко.

Директор Харківської обласної філармонії Юрій Янко. Фото: Суспільне Харків

"Ми чекали, коли стане тепліше, хоча б трошки. Бо, на жаль, зимою було дуже холодно. Зараз стало трохи тепліше, музика зігріє наші серця. Думаю, годину зможемо бути у нетеплому приміщені", — розповів Янко перед початком програми "Героїчний орган".

Приміщення Харківської обласної філармонії потрапило під російський обстріл навесні 2022 року. Фото: Суспільне Харків

Цей виступ директор філармонії називає "пробою". Вартість квитків на виступи знизили — в середньому квиток коштує від 50 до 150 гривень. Перший прибуток філармонія віддасть на оплату комунальних послуг.

"Нам треба платити за електрику для того, щоб ці датчики працювали. Щоб орган міг працювати", — каже Янко.

Директор Харківської обласної філармонії Юрій Янко. Фото: Суспільне Харків

Орган, який "не бачив" глядачів протягом року, залишився цілим і неушкодженим попри російські обстріли Харкова. За словами Янка, співробітники філармонії з початку повномасштабного вторгнення були на постійному зв’язку із німецькими фахівцями, які встановлювали орган.

Фото: Суспільне Харків

"Найголовніше — щоб не було перепадів температури. А завдяки тому, що тут подвійні стіни, то більш-менш тут постійна температура всю зиму була. Десь 10-11 градусів тут було", — говорить Янко.

Органіст Станіслав Калінін був поруч з інструментом весь рік від початку повномасштабної війни.

"Після пошкоджень деяких будівель у залі було дуже багато пилу. А це для органу майже смертельно. Орган — це живий інструмент. Йому потрібно дихати. Йому потрібно свіже повітря. І це повітря у нього було весь цей рік", — говорить Станіслав.

Органіст Станіслав Калінін. Фото: Суспільне Харків

Сам Станіслав за цей рік дав 20 концентрів по Україні, виступав у філармоніях та органних залах.

"Майже рік орган не бачив людей. Орган не виконував свою місію. Але не можна сказати, що він не працював — він працював кожного тижня. Орган чекав. Сьогодні він нарешті дочекався", — каже Станіслав.

Фото: Суспільне Харків

Серед тих, хто прийшов на концерт 8 квітня — Віра Солодовнік.

"Почуття радості та гордості, що наше місто не таке поранене і болюче. Хочеться, щоб життя продовжувалося. Я дуже люблю органну музику, сьогодні вирішили сім’єю прийти на цей чудовий концерт", — каже Віра.

Відвідувачка філармонії Віра Солодовнік. Фото: Суспільне Харків

Галина Клочко прийшла на концерт із донькою.

"Два роки не була на концертах у філармонії. Спочатку через пандемію, потім через війну. Зараз дуже радісні почуття. Це був подарунок — ці квитки. Це радісно, що відкривається, повертається все до життя", — говорить Галина.

Відвідувачка філармонії Галина Клочко. Фото: Суспільне Харків

На концерт 8 квітня у філармонії продали 360 квитків. Крім того, до органної зали прийшли люди, які купували квитки на виступи ще до початку повномасштабного вторгнення.

Фото: Суспільне Харків

Перед входом до залу співробітники філармонії поставили скриньку, в яку збирали гроші на протезування артиста балету філармонії у Житомирі, який втратив ногу на війні.

Фото: Суспільне Харків

За словами Юрія Янка, цього місяця у філармонії Харкова хочуть провести три концерти. На випадок повітряної тривоги у філармонії є своє укриття.

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