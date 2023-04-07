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Університетська філармонія у Харкові відкрила новий сезон
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Університетська філармонія у Харкові відкрила новий сезон

Софія Цвєткова Микита Ольховський
  
Університетська філармонія у Харкові відкрила новий сезон
В університеті Котляревського у Харкові відкрили студентську філармонію. 7 квітня, 2023. Фото: Суспільне Харків

7 квітня у Харкові відкрили новий сезон університетської філармонії у великій залі університету мистецтв імені Котляревського.

Про це розповіла художня керівниця філармонії Юлія Ніколаєвська.

Університетська філармонія у Харкові відкрила новий сезон
В університеті Котляревського у Харкові відкрили студентську філармонію. 7 квітня, 2023. Фото: Суспільне Харків

"Це дійсно визначна подія, бо ми не мали змогу давати концерти — у нашому залі на майдані Конституції було зруйновано опалення", — повідомила Ніколаєвська.

"Сьогодні грають наші викладачі та студенти. Тобто ті, хто зараз у Харкові або приїхали спеціально з інших міст, щоб нас підтримати", — додала художня керівниця.

Університетська філармонія у Харкові відкрила новий сезон
В університеті Котляревського у Харкові відкрили студентську філармонію. 7 квітня, 2023. Фото: Суспільне Харків

Серед тих, хто приїхав на концерт — Людмила Кулакевич.

"Я майже рік перебуваю у Полтавській області. Саме заради цього концерту я приїхала сюди — щоб побачити той творчий процес, який відбувається в нашому ВНЗ", — говорить Кулакевич.

Університетська філармонія у Харкові відкрила новий сезон
В університеті Котляревського у Харкові відкрили студентську філармонію. 7 квітня, 2023. Фото: Суспільне Харків

Юлія Ніколаєвська сподівається, що концерти в університеті будуть "два-три рази на тиждень обов'язково". Їх проводитимуть у великій або малій залі, що розташована біля бомбосховища.

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