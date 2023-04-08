8 квітня біля Путивльської районної адміністрації зібралося близько сотні вірян. За словами людей, прийшли із гілками верби на освячення до адміністрації, адже не мають в місті приміщення, де б міг правити службу священник церкви ПЦУ.
“Хочеться, щоб в Україні була тільки українська церква і щоб не стояли отак. У Путивлі стільки церков багато, а ми стоїмо. Всі Московського патріархату. Тому, хай мене почують і будують українську церкву, як в Бурині побудували нову гарну церкву, або тут виділяють приміщення”, - розповіла вірянка Анна.
“Хотілося б трохи духовного свята, щоб було на душі спокійніше, все-таки в Україні не дуже спокійно, а так - спокійніше”, - додала вірянка Наталія.
На освячення біля адміністрації парафіяни ПЦУ збираються два роки. За словами благочинного священника Глухова та Путивля, за цей час звертався до місцевої влади з проханням виділити землю або приміщення для богослужінь.
“Я неодноразово подавав, щоб надали нам можливість молитися. Хоча б в якомусь приміщенні. Нам казали, що, на жаль, такого приміщення вони не можуть дати. Звертайтеся до приватних осіб, може хтось в якомусь приватному приміщенні надасть”, - пояснив благочинний священник Глухова та Путивля Отець Назарій.
Нині у Путивлі, за словами священника, діють чотири церкви Української православної церкви Московського патріархату, та жодної - ПЦУ.
“Сьогодні наші захисники звернулися до мене, що вони хотіли провести загальні збори. Збори, щоб наша громада, яка зареєстрована в Путивлі, Московського патріархату храм Миколи Козацького, щоб надихнути їх до переходу в Православну церкву України. Запропонувати їм діалог. Але, як я зрозумів, діалогу не буде”, - додав благочинний священник Глухова та Путивля Отець Назарій.
Будівля адміністрації сьогодні, 8 квітня, була зачиненою. Наступного разу на освячення збиратимуться за тиждень. Священник сподівається, що погода не завадить провести освячення просто неба.
Що відомо
- Депутати Сумської райради закликали передати майно УПЦ МП до Православної церкви України.
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Підписуйтеся на наш Instagram