Російське військове керівництво вирішило провести дострокові випуски у військових вищих навчальних закладах через тяжкі втрати у війні проти України.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у вечірньому зведенні.
"Російські загарбники продовжують зазнавати значних втрат. Для їх поповнення керівництвом Збройних сил Російської Федерації прийнято рішення про проведення 29 квітня поточного року дострокових випусків з вищих військових навчальних закладів країни-агресора у Москві, Санкт-Петербурзі, Костромі, Пензі, Омську, Тюмені, Казані, Новосибірську, Вольську та Благовєщенську", — йдеться у повідомленні.
При цьому випуски з військових ВНЗ, що готують спеціалістів для військових частин Ракетних військ стратегічного призначення, Повітряно-космічних сил та Військово-морських сил Збройних сил РФ проводитимуть відповідно до запланованих раніше графіків, зауважили в Генштабі.
Яка ситуація на фронті
У Генштабі розповіли, що РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Тут Сили оборони відбили більш як 35 російських атак.
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація лишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено. Протягом доби на зазначених напрямках росіяни здійснили обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Середина-Буда, Баранівка, Безсалівка, Волфине, Тур'я, Високе Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Вільхівка, Тернова, Вовчанськ, Караїчне та Чугунівка на Харківщині.
- На Куп’янському напрямку російських обстрілів зазнали Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Крохмальне, Кіндрашівка, Піщане та Берестове Харківської області.
- На Лиманському напрямку протягом доби РФ вела безрезультатні наступальні дії в районі південніше Кузьминого та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Чернещина Харківської області; Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Сіверськ, Спірне на Донеччині.
- На Бахмутському напрямку російські збройні формування продовжують вести наступальні дії, намагаючись взяти під повний контроль Бахмут, у місті тривають бої. Протягом доби РФ вела безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка, підрозділи Сил оборони відбили близько 10 атак на зазначеній ділянці фронту. Від російських обстрілів також постраждали Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Біла Гора та Дружба Донецької області.
- На Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 10 російських атак, зазначили в ГШ. Водночас російських обстрілів зазнали Новокалинове, Кам'янка, Степове, Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Парасковіївка Донецької області.
- На Шахтарському напрямку протягом доби РФ наступальних дій не проводила. При цьому росіяни здійснили обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Новомайорське Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках РФ продовжує нарощувати фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Також російські війська здійснили обстріли населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення. Серед них — Времівка, Новопіль Донецької області; Новосілка, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка Запорізької області; Дудчани, Качкарівка, Берислав, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Микільське, Дніпровське Херсонської області, а також Херсон.
Протягом доби російські війська завдали 2 ракетні та 34 авіаційні удари, також здійснивши понад 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Водночас авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Також українські військові збили російський розвідувальний БПЛА.
Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ, а також 1 склад боєприпасів, 1 позицію засобів протиповітряної оборони та 3 станції радіоелектронної боротьби росіян.
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