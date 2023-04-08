Російське військове керівництво вирішило провести дострокові випуски у військових вищих навчальних закладах через тяжкі втрати у війні проти України.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у вечірньому зведенні.

"Російські загарбники продовжують зазнавати значних втрат. Для їх поповнення керівництвом Збройних сил Російської Федерації прийнято рішення про проведення 29 квітня поточного року дострокових випусків з вищих військових навчальних закладів країни-агресора у Москві, Санкт-Петербурзі, Костромі, Пензі, Омську, Тюмені, Казані, Новосибірську, Вольську та Благовєщенську", — йдеться у повідомленні.

При цьому випуски з військових ВНЗ, що готують спеціалістів для військових частин Ракетних військ стратегічного призначення, Повітряно-космічних сил та Військово-морських сил Збройних сил РФ проводитимуть відповідно до запланованих раніше графіків, зауважили в Генштабі.

Яка ситуація на фронті

У Генштабі розповіли, що РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Тут Сили оборони відбили більш як 35 російських атак.

На Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація лишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено. Протягом доби на зазначених напрямках росіяни здійснили обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Середина-Буда, Баранівка, Безсалівка, Волфине, Тур'я, Високе Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Вільхівка, Тернова, Вовчанськ, Караїчне та Чугунівка на Харківщині.

, , та напрямках оперативна ситуація лишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено. Протягом доби на зазначених напрямках росіяни здійснили обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Середина-Буда, Баранівка, Безсалівка, Волфине, Тур'я, Високе Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Вільхівка, Тернова, Вовчанськ, Караїчне та Чугунівка на Харківщині. На Куп’янському напрямку російських обстрілів зазнали Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Крохмальне, Кіндрашівка, Піщане та Берестове Харківської області.

напрямку російських обстрілів зазнали Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Крохмальне, Кіндрашівка, Піщане та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку протягом доби РФ вела безрезультатні наступальні дії в районі південніше Кузьминого та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Чернещина Харківської області; Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Сіверськ, Спірне на Донеччині.

напрямку протягом доби РФ вела безрезультатні наступальні дії в районі південніше Кузьминого та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Чернещина Харківської області; Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Сіверськ, Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку російські збройні формування продовжують вести наступальні дії, намагаючись взяти під повний контроль Бахмут, у місті тривають бої. Протягом доби РФ вела безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка, підрозділи Сил оборони відбили близько 10 атак на зазначеній ділянці фронту. Від російських обстрілів також постраждали Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Біла Гора та Дружба Донецької області.

напрямку російські збройні формування продовжують вести наступальні дії, намагаючись взяти під повний контроль Бахмут, у місті тривають бої. Протягом доби РФ вела безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка, підрозділи Сил оборони відбили близько 10 атак на зазначеній ділянці фронту. Від російських обстрілів також постраждали Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Біла Гора та Дружба Донецької області. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 10 російських атак, зазначили в ГШ. Водночас російських обстрілів зазнали Новокалинове, Кам'янка, Степове, Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Парасковіївка Донецької області.

та напрямках росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 10 російських атак, зазначили в ГШ. Водночас російських обстрілів зазнали Новокалинове, Кам'янка, Степове, Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Парасковіївка Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом доби РФ наступальних дій не проводила. При цьому росіяни здійснили обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Новомайорське Донецької області.

напрямку протягом доби РФ наступальних дій не проводила. При цьому росіяни здійснили обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Новомайорське Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках РФ продовжує нарощувати фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Також російські війська здійснили обстріли населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення. Серед них — Времівка, Новопіль Донецької області; Новосілка, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка Запорізької області; Дудчани, Качкарівка, Берислав, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Микільське, Дніпровське Херсонської області, а також Херсон.

Протягом доби російські війська завдали 2 ракетні та 34 авіаційні удари, також здійснивши понад 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Водночас авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Також українські військові збили російський розвідувальний БПЛА.

Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ, а також 1 склад боєприпасів, 1 позицію засобів протиповітряної оборони та 3 станції радіоелектронної боротьби росіян.

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