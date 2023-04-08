Укроборонпром разом із Польщею ремонтуватиме танки Т-64

Держконцерн "Укроборонпром" та найбільший виробник бронетехніки у Польщі "Polska Grupa Zbrojeniowa" уклали угоду про спільний капітальний ремонт танків Т-64.

Як повідомляє пресслужба концерну, співпраця вестиметься із заводом Bumar-Łabędy, лідером галузі, що входить до складу PGZ.

"Угода передбачає, що українські танки Т-64 будуть обслуговуватися та капітально відновлюватися на новостворених потужностях Bumar-Łabędy у Глівіце. У перспективі планується поширити співробітництво й на обслуговування танків Т-72 й РТ-91, переданих Польщею українській стороні", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, сторони розглядають можливість спільного обслуговування танків сімейства Leopard 2, які Україні передала міжнародна бронетанкова коаліція.

"Наша компанія готова створити хаб з ремонту бронетехніки, яка перебуває на озброєнні української армії. Ми маємо понад 70 років досвіду у сфері виробництва та ремонту. Переозброєння та модернізація бронетехніки стане ключовою допомогою у підтримці обороноздатності української армії. Завдяки регулярним ремонтним та сервісним роботам машини повертатимуть свою боєздатність", – зазначила Едіта Шиманська, президент правління ZM "BUMAR-ŁABĘDY" S.A.

Гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв подякував польським партнерам за допомогу у нарощуванні обсягів бронетехніки для українських військових.

"Кожна така міжнародна угода для нас — це інтеграція у виробничі ланцюжки країн-членів НАТО", — наголосив він.

Раніше повідомлялося, що одне з підприємств держконцерну "Укроборонпром" та Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) уклали угоду про взаємодію у сфері виробництва танкових снарядів калібру 125 мм. Підписання контракту відбулося у рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі.

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