Сумчанки перемогли чеську команду у матчі Кубка європейських чемпіонів

Турнір з хокею на траві серед жіночих команд – Кубок європейських чемпіонів у дивізіоні “Трофі” триває у швейцарському Веттінгені. 8 квітня сумські спортсменки перемогли чеську команду, повідомила Суспільному менеджерка клубу “Сумчанка” Марина Максименко.

“Сьогодні, 8 квітня, “Сумчанка” перемогла чеський “Раковнік”. Чеських хокеїсток наші дівчата перемогли з рахунком 3:0”, - розповіла Марина Максименко.

Голи у складі “Сумчанки” забили Карина Леонова, Євгенія Керноз та Ольга Гончаренко.

Груповий етап турніру сумська команда завершить 9 квітня матчем проти італійського клуба "Лорензоні" за який виступають сумчанки Аліна Фадєєва, Катерина Касьянова та Ольга Куровська.

Що відомо

"Сумчанка" стартувала з поразки на Кубку європейських чемпіонів, поступившись бельгійському клубу “Дрегонс”.

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