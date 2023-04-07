"Сумчанка" стартувала з поразки на Кубку європейських чемпіонів

Турнір з хокею на траві серед жіночих команд – Кубок європейських чемпіонів у дивізіоні “Трофі” стартував у швейцарському Веттінгені. У турнірі бере участь і чемпіон України – муніципальний спортивний клуб з хокею на траві “Сумчанка”, розповіла Суспільному менеджерка клубу Марина Максименко.

“Сумчанки з поразки стартували у дивізіоні “Трофі”. Наші дівчата поступились бельгійському клубу “Дрегонс”, – розповіла менеджерка клубу Марина Максименко.

Хокеїстки “Сумчанки” пропустили три “сухі” м’ячі у першій чверті матчу, по одному у двох наступних, і два у завершальний. У підсумку 7:0 на користь команди з Бельгії.

8 квітня на турнірі українки зіграють проти команди з Чехії – “Раковніком”. Груповий етап турніру “Сумчанка” завершить матчам проти італійського клуба “Лорензоні” за який виступають сумчанки Аліна Фадєєва, Катерина Касьянова та Ольга Куровська.

Читайте також

Сумчанин Віталій Стадник став чемпіоном України з кікбоксингу.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram