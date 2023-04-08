У Кам'янці-Подільському на Хмельниччині проголосували за перехід храму до ПЦУ

У Кам'янці-Подільському присутні на зборах містяни одноголосно проголосували за перехід собору Олександра Невського до ПЦУ.

Про це повідомив Суспільне учасник зборів, місцевий житель Ігор Зарічний.

Загалом, за його словами, на зборах було зареєстровано 1385 громадян Кам’янець-Подільської громади.

"Було три питання на порядку денному: це обрання лічильної комісії, прийняття нового статуту, перехід до ПЦУ храму Невського. Під час голосування прихожани УПЦ (МП) молилися, священики били в дзвони. Наразі стоїть питання про передачу ключів від храму комісії, яка має провести інвентаризацію. Але прихожани не допускають комісію до приміщення", - каже Ігор Зарічний.

Станом на 19:00 прихожани храму не допустили ревізійну комісію до храму, аби розпочати процес інвентаризації. Сьогоднішні збори містня закінчилися. Завтра, 9 квітня, їх знову організують, розповів Суспільному Хмельницький учасник зборів, місцевий житель Ігор Зарічний.

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