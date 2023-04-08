У Молдові перекинувся автобус, який прямував до Києва, є травмовані українці

У Молдові внаслідок аварії перекинувся рейсовий автобус Кишинів — Київ, дев’ятьох пасажирів шпиталізували до лікарні. У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що серед травмованих — п’ятеро українців.

Про аварію 8 квітня повідомляє NewsMaker.

"У Дрокійському районі перекинувся рейсовий автобус, який прямував з Кишинева до Києва", — йдеться у повідомленні.

За даними місцевих правоохоронців, які прибули на місце пригоди, водій автобуса не впорався з керуванням і врізався в дерево, після чого з'їхав у кювет.

"Попередньо встановлено, що аварія могла статися через технічну несправність транспортного засобу", — розповіли поліцейські.

Унаслідок ДТП дев'ять іноземних громадян доправили до районної лікарні для надання медичної допомоги, пише видання. Загалом в автобусі перебувала 21 людина.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що серед шпиталізованих пасажирів автобуса — п’ятеро громадян України.

"Сьогодні в Дрокійському районі в Молдові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса, який слідував із Кишинева до Києва. Внаслідок ДТП п’ятеро громадян України отримали легкі тілесні ушкодження. Вони були доправлені до лікарні, зараз їм надається необхідна медична допомога, загроз їхньому життю немає", — зазначив посадовець.

За його словами, решта пасажирів продовжили рух до Києва іншим наданим перевізником автобусом. Загалом в автобусі знаходилося дев‘ятнадцять українців.

"Українське посольство взаємодіє із молдовськими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин аварії та підтримує зв’язок із лікарями. Після завершення лікування консули допоможуть нашим громадянам повернутися до України", — додав Ніколенко.

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