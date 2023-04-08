На Хмельниччині у найбільшому храмі Шепетівки відбулося богослужіння українською, а у Старокостянтинові храм УПЦ МП перейшов до ПЦУ.

У найбільшому храмі Шепетівки, Свято-Михайлівському соборі, відбулося перше богослужіння священниками ПЦУ. Це стало можливим майже через рік після того, як релігійна громада проголосувала за перехід парафії до ПЦУ. Раніше представники собору УПЦ МП не допускали до служби священників ПЦУ.

Сьогодні, 8 квітня, вони зібралися біля храму, аби підтвердити свій вибір, повідомив Суспільне Хмельницький священник ПЦУ Шепетівки Василь Гетьман. За його словами, у них усі документи переоформлені, в тому числі на будівлю.

Рішенням громади Старокостянтинова храм Різдва Богородиці УПЦ МП переходить до ПЦУ. Сергій Худий

У Старокостянтинів сьогодні також зібралася громада, аби проголосувати за перехід до ПЦУ храму Різдва Богородиці УПЦ МП. За словами голови лічильної комісії Ганни Хохлової, на зборах зареєструвалися 1100 людей. Рішенням громади храм переходить до ПЦУ.

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