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В Одесі затримали іноземця, який найняв кілера для вбивства ділових партнерів — поліція
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В Одесі затримали іноземця, який найняв кілера для вбивства ділових партнерів — поліція

Олександра Пономаренко
  
В Одесі затримали іноземця, який найняв кілера для вбивства ділових партнерів — поліція
Людина в наручниках, фото ілюстративне. Фото: УНІАН

В Одесі поліцейські затримали громадянина Туреччини, який, за версією слідства, найняв кілера, аби вбити своїх ділових партнерів. Про це 8 квітня повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

Один з ділових партнерів іноземця загинув від отриманих пострілів, а інший отримав поранення, зараз він паралізований.

Замовника вбивства подали у міжнародний розшук кілька років тому. Йому висунули звинувачення за ст. 82/1 Умисне вбивствоКримінального кодексу Турецької Республіки.

В Одесі правоохоронці вирішують питання про його тимчасовий арешт із подальшою екстрадицією.

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