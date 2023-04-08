В Одесі поліцейські затримали громадянина Туреччини, який, за версією слідства, найняв кілера, аби вбити своїх ділових партнерів. Про це 8 квітня повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

Один з ділових партнерів іноземця загинув від отриманих пострілів, а інший отримав поранення, зараз він паралізований.

Замовника вбивства подали у міжнародний розшук кілька років тому. Йому висунули звинувачення за ст. 82/1 Кримінального кодексу Турецької Республіки.

В Одесі правоохоронці вирішують питання про його тимчасовий арешт із подальшою екстрадицією.

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