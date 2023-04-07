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Відбирав бойові доплати у солдатів: на Одещині викрили посадовця військової частини — ДБР
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Відбирав бойові доплати у солдатів: на Одещині викрили посадовця військової частини — ДБР

Ілона Якимюк
  
Відбирав бойові доплати у солдатів: на Одещині викрили посадовця військової частини — ДБР
Затримання посадовця військової частини, який відбирав гроші у підлеглих. Фото: ДБР

На Одещині викрили посадовця військової частини, який відбирав у солдатів бойові доплати. Про це повідомили у ДБР.

За їхніми даними, начальник матеріального забезпечення однієї з військових частин Одеської області вимагав з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину грошей з щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану. У разі відмови погрожував проблемами з проходженням служби та фізичною розправою.

Відбирав бойові доплати у солдатів: на Одещині викрили посадовця військової частини — ДБР
Затримання посадовця військової частини, який відбирав гроші у підлеглих. Фото: ДБР

Всього виявили понад 30 фактів вимагання та одержання грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень. Військовослужбовцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189вимагання чужого майна з погрозою насильства, ч. 1, ч. 3 ст. 368одержання неправомірної вигоди, ч. 4 ст. 402умисне невиконання наказу, ч. 5 ст. 426-1застосування насильства до підлеглого КК України. За це може загрожувати ув'язнення на строк до 12 років. Наразі вирішується питання про взяття підозрюваного під варту без права внесення застави.

Відбирав бойові доплати у солдатів: на Одещині викрили посадовця військової частини — ДБР
Затримання посадовця військової частини, який відбирав гроші у підлеглих. Фото: ДБР

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