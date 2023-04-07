На Одещині викрили посадовця військової частини, який відбирав у солдатів бойові доплати. Про це повідомили у ДБР.

За їхніми даними, начальник матеріального забезпечення однієї з військових частин Одеської області вимагав з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину грошей з щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану. У разі відмови погрожував проблемами з проходженням служби та фізичною розправою.

Затримання посадовця військової частини, який відбирав гроші у підлеглих. Фото: ДБР

Всього виявили понад 30 фактів вимагання та одержання грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень. Військовослужбовцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 КК України. За це може загрожувати ув'язнення на строк до 12 років. Наразі вирішується питання про взяття підозрюваного під варту без права внесення застави.

Затримання посадовця військової частини, який відбирав гроші у підлеглих. Фото: ДБР

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