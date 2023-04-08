Українські військові витрачають втричі менше снарядів, ніж РФ — Washington Post

На тлі дефіциту снарядів старих радянських калібрів Сили оборони витрачають у боях проти російських окупантів утричі менше боєприпасів, ніж армія РФ.

Про це повідомляє The Washington Post.

Як зазначає видання, боєприпаси стали цінним ресурсом в артилерійській війні з Росією, і той бік, якому вдається заощадити більше снарядів та озброєнь, може переламати ситуацію на полі бою. При цьому один зі співрозмовників видання з-поміж українських військових чиновників повідомив, що навіть за умов дефіциту Україна випускає близько 7700 снарядів на день, або приблизно по одному кожні шість секунд. Водночас Росія, яка теж може відчувати дефіцит снарядів, стріляє більше — за деякими оцінками, втричі.

"Артилерійські снаряди для українських гармат радянських часів, які становлять більшу частину їхнього арсеналу, вже давно дефіцитні. Це змусило покладатися на артилерію, надану Києву західними союзниками, тому що вони використовують снаряди калібру 155 мм, яких в України зараз більше, але набагато менше гармат", — зауважують журналісти.

З тією швидкістю, з якою веде вогонь Україна, ці запаси можуть незабаром закінчитися, хоча західні країни щосили намагаються наростити виробництво снарядів, пише видання. У лютому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що "поточні темпи витрат України на боєприпаси у багато разів перевищують наші нинішні темпи виробництва".

Водночас іноді третя країна, дружня Україні, закуповує боєприпаси — іноді через посередника — і потім таємно постачає їх Україні, щоб уникнути політичних наслідків для продавця. Часто результатом є те, що одна артилерійська гармата на полі бою може мати снаряди, виготовлені в кількох країнах, які, за словами солдатів, можуть вести вогонь по-різному, що впливає на точність.

"Основне питання, яке викликає занепокоєння, — це стійкість. Колишні країни Варшавського договору вони демонтували свої виробничі лінії боєприпасів радянського калібру, оскільки вони стали членами НАТО. араз нам дуже потрібні ці боєприпаси радянського калібру, тож питання у тому, як відновити виробничі лінії", — наводить видання слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

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