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Підірвалися на мінах: на Харківщині поранені двоє людей
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Підірвалися на мінах: на Харківщині поранені двоє людей

Ольга Ульянова
  
Підірвалися на мінах: на Харківщині поранені двоє людей
Попередження про заміновані території в Чугуївському районі. 4 квітня 2023 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

53-річна жінка підірвалася на міні в Ізюмі, а чоловік — під час спроби розібрати невідомий вибухонебезпечний предмет у Слобожанському.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Жінка наступила на протипіхотну міну типу "пелюстка" на центральному кладовищі. Її ушпиталили з мінно-вибуховою травмою. Чоловік теж отримав тяжку травму", — йдеться у повідомленні.

Що відомо

  • Через мінну небезпеку напередодні Великодня заборонили відвідувати 753 кладовища у 29 громадах Харківської області. Зокрема, заборона стосується і Ізюмської громади.

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