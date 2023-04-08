Підірвалися на мінах: на Харківщині поранені двоє людей

53-річна жінка підірвалася на міні в Ізюмі, а чоловік — під час спроби розібрати невідомий вибухонебезпечний предмет у Слобожанському.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Жінка наступила на протипіхотну міну типу "пелюстка" на центральному кладовищі. Її ушпиталили з мінно-вибуховою травмою. Чоловік теж отримав тяжку травму", — йдеться у повідомленні.

Що відомо

Через мінну небезпеку напередодні Великодня заборонили відвідувати 753 кладовища у 29 громадах Харківської області. Зокрема, заборона стосується і Ізюмської громади.

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