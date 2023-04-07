У полі на Харківщині троє людей підірвалися на вибухівці

7 квітня на полі біля села Миколаївка підірвалися троє людей.
Про це повідомила пресслужба облуправління ДСНС Харківщини.
"Внаслідок вибуху троє цивільних осіб (двоє чоловіків і жінка) отримали поранення різного ступеня важкості. Остаточні обставини надзвичайної події з’ясовуються", — йдеться у повідомленні.
За даними поліції, під час порятунку людей здетонувала друга міна.
"51-річний працівник ДСНС отримав вибухову травму обличчя", — сказано у повідомленні.
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