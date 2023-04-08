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Хмельниччина: збори у Кам'янці-Подільському біля собору Олександра Невського
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Хмельниччина: збори у Кам'янці-Подільському біля собору Олександра Невського

Оновлено
Леся Боровець
  
Хмельниччина: збори у Кам'янці-Подільському біля собору Олександра Невського
Соцмережі

У Кам'янці-Подільському біля собору Олександра Невського відбуваються збори з метою збору підписів про перехід до ПЦУ.

Про це телефоном повідомила Суспільне місцева волонтерка Вероніка Терехівська.

За її словами, прихожани храму співають молитовних пісень, в той же час ті учасники зборів збирають підписи за передачу храму до парафії ПЦУ.

На акції присутні понад тисячу місцевих жителів, місцеві депутати. Присутніх закликають поставити підпис про перехід храму до ПЦУ.

Станом на 15.30 зареєструвалася тисяча осіб. Незабаром планують розпочати процедуру переходу до ПЦУ, повідомляє місцевий активіст Ігор Зарічний.

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