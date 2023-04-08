У Кам'янці-Подільському біля собору Олександра Невського відбуваються збори з метою збору підписів про перехід до ПЦУ.

Про це телефоном повідомила Суспільне місцева волонтерка Вероніка Терехівська.

За її словами, прихожани храму співають молитовних пісень, в той же час ті учасники зборів збирають підписи за передачу храму до парафії ПЦУ.

На акції присутні понад тисячу місцевих жителів, місцеві депутати. Присутніх закликають поставити підпис про перехід храму до ПЦУ.

Станом на 15.30 зареєструвалася тисяча осіб. Незабаром планують розпочати процедуру переходу до ПЦУ, повідомляє місцевий активіст Ігор Зарічний.

Читайте також

Хмельниччина: у Летичівській громаді вирішили заборонити діяльність УПЦ МП

На території Нетішинської міської територіальної громади заборонили діяльність Української православної церкви московського патріархату

Хмельниччина: у Шепетівській тергромаді припинили право користування землями для 7 храмів УПЦ (МП)

Слідкуйте за новинами Суспільного Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube та Instagram.