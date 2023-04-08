В одеському парку Перемоги встановлюють альтанки

В одеському парку Перемоги почали встановлювати альтанки. Про це повідомила кореспондентка Суспільного з місця.
Також днями у парку Перемоги встановили інформаційні таблички з його назвою українською мовою.
В одеському парку Перемоги оновлюють альтанки. Фото: Суспільне Одеса
В одеському парку Перемоги оновлюють альтанки. Фото: Суспільне Одеса
В одеському парку Перемоги оновлюють альтанки. Фото: Суспільне Одеса
Оновлена альтанка в одеському парку Перемоги. Фото: Суспільне Одеса
Оновлена альтанка в одеському парку Перемоги. Фото: Суспільне Одеса
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