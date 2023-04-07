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В Одесі українізували один з найбільших парків
ДерусифікаціяРегіони

В Одесі українізували один з найбільших парків

Михайло Кушнір
  
В Одесі українізували один з найбільших парків
Робітники встановлюють літери назви парку, виконані українською мовою. Фото: Департамент міського господарства ОМР

У парку Перемоги встановили інформаційні таблички з його назвою українською мовою. Це відбулось за протокольним дорученням мера, повідомили 7 квітня у департаменті міського господарства ОМР.

"Інформаційна табличка на вході з площі 10 Квітня була встановлена сьогодні, вона виконана з іржостійкого металу з антивандальним покриттям", — зазначили у департаменті.

Також оновлено назву з боку проспекту Шевченка, розповіли у пресслужбі.

Раніше на входах до парку Перемоги демонтували надписи з назвою російською мовою.

В Одесі українізували один з найбільших парків
Назва парку Перемоги українською мовою. Фото: Департамент міського господарства ОМР

В Одесі українізували один з найбільших парків
Назва парку Перемоги. Фото: департамент міського господарства ОМР

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