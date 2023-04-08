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Росія програла вибори у три органи ООН через Україну — AP
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Росія програла вибори у три органи ООН через Україну — AP

Ярослав Прищепа
  
Росія програла вибори у три органи ООН через Україну — AP
Мурал зовні будівлі штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, 12 вересня 2022 року, фото: AP

Росія цього тижня програла вибори до трьох органів Організації Об'єднаних Націй, що є ознакою того, що протидія її вторгненню в Україну залишається сильною.

Про це повідомляє Associated Press.

Зокрема, під час голосування в Економічній та Соціальній Раді ООН (ЕКОСОР), що складається з 54 членів, Росія програла Румунії у боротьбі за місце у складі Комісії зі становища жінок. Також РФ зазнала поразки у боротьбі за членство у виконавчій раді дитячої агенції ООН ЮНІСЕФ. Окрім того, Вірменія та Чехія перемогли Росію в ході таємного голосування за членство в Комісії щодо запобігання злочинності та кримінального правосуддя.

Голосування відбулось після схвалення шести необов'язкових резолюцій проти Росії Генеральною Асамблеєю ООН, що складається із 193 членів. Останнє з них відбулось 23 лютого, напередодні перших роковин вторгнення. У резолюції містився заклик до Москви припинити бойові дії і вивести війська з території України. Вона була ухвалена 141 голосом проти 7, ще 32 члени утримались.

"Це — чіткий сигнал від членів ЕКОСОР про те, що жодна країна не повинна займати позиції в критичних органах ООН, коли вона грубо порушує Статут ООН", — заявила після голосування посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

При цьому під час голосування за членів 14 комісій, рад і експертних груп, якими керує ЕКОСОР, Росія була обрана до Комісії соціального розвитку. РФ також обрали до складу Міжурядової робочої групи експертів з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.

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