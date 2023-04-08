На Хмельниччині у відомчому шпиталі МВС облаштували мінібібліотеку для поранених

Невелика бібліотека з сучасною українською та зарубіжною літературою з’явилася у відділенні фізичної терапії та реабілітації державної установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ в Хмельницькій області». Її облаштували для поранених поліцейські Хмельниччини разом з лікарями.

Про це повідомили у пресслужбі нацполіції Хмельницької області.

В рамках ініціативи МВС «Книги – Героям» керівництво медзакладу вирішило обладнати у лікарні зручний та затишний куточок для читання, а працівники обласного управління поліції та інших структурних підрозділів МВС допомогли наповнити його цікавими українськими книгами для читачів з різним колом інтересів. У мінібібліотеці можна знайти відому українську класику, твори сучасних і місцевих хмельницьких авторів, а також світові бестселери в українському перекладі.

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