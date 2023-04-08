У санаторії на Полтавщині надаватимуть соціальні послуги переселенцям

Один із санаторії міста Миргород на Полтавщині бере участь в експериментальному проєкті з надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Олексій Бруслик.

У санаторії "Слава" у Миргороді зможуть одночасно надавати соціальні послуги для понад 340 людей похилого віку та людей з інвалідністю з числа ВПО. Кімнати вже майже готові до розміщення. Нині закладі підбирають та навчають персонал, написав Бруслик.

Кімната у санаторії. фото: зі сторінки Олексія Бруслика у Facebook

Послуги з надання притулку, підтриманого проживання та соціальної адаптації здійснюватимуть за гроші з держбюджету. Експериментальний проєкт триватиме до 31 грудня 2024-го року.

Загалом участь у ньому беруть два заклади в країні.

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