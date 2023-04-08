ВійнаНовиниРегіониВідеоУкраїна-ЄСТекстиСпортКультураЗима 2023КорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У санаторії на Полтавщині надаватимуть соціальні послуги переселенцям
ПереселенціРегіони

У санаторії на Полтавщині надаватимуть соціальні послуги переселенцям

Вікторія Бондаренко
  
У санаторії на Полтавщині надаватимуть соціальні послуги переселенцям
фото: зі сторінки Олексія Бруслика у Facebook

Один із санаторії міста Миргород на Полтавщині бере участь в експериментальному проєкті з надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Олексій Бруслик.

У санаторії "Слава" у Миргороді зможуть одночасно надавати соціальні послуги для понад 340 людей похилого віку та людей з інвалідністю з числа ВПО. Кімнати вже майже готові до розміщення. Нині закладі підбирають та навчають персонал, написав Бруслик.

У санаторії на Полтавщині надаватимуть соціальні послуги переселенцям
Кімната у санаторії. фото: зі сторінки Олексія Бруслика у Facebook

Послуги з надання притулку, підтриманого проживання та соціальної адаптації здійснюватимуть за гроші з держбюджету. Експериментальний проєкт триватиме до 31 грудня 2024-го року.

Загалом участь у ньому беруть два заклади в країні.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram| Twitter | YouTube | Facebook

Дізнайтесь більше
Евакуювався з Кремінної до Львова та продовжив малювати: історія художника з Луганщини
Евакуювався з Кремінної до Львова та продовжив малювати: історія художника з Луганщини
як виїхати з окупації в Україну через РФ
"Без нічого пішки йдуть — лише б Україна". Волонтери облаштували пункт підтримки для тих, хто виїздить з окупації
За п'ять днів переселенцям з Луганщини видали у Дніпрі понад 500 проднаборів: де отримати допомогу
За п'ять днів переселенцям з Луганщини видали у Дніпрі понад 500 проднаборів: де отримати допомогу
На Рівненщині переселенка з Харкова в'яже іграшки, більшість прибутку донатить на ЗСУ
На Рівненщині переселенка з Харкова в'яже іграшки, більшість прибутку донатить на ЗСУ
На початок