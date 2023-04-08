Китай розпочав військові навчання поруч із Тайванем

Китай розпочав триденні військові навчання навколо Тайваню після візиту лідерки Тайваню Цай Інвень до Сполучених Штатів.

Про це повідомляє CNN.

"Китай повідомляє, що розпочав триденні військові навчання навколо Тайваню, у заяві, зробленій після зустрічі президента острівної демократії зі спікером Палати представників США всупереч неодноразовим загрозам з боку Пекіна", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що командування Східного театру військових дій Китаю оголосило про навчання в суботу, 8 квітня, назвавши їх "серйозним попередженням проти змови тайванських сепаратистських сил із зовнішніми силами та необхідним кроком для захисту національного суверенітету та територіальної цілісності".

Навчання, що отримали назву "United Sharp Sword", включатимуть "бойове патрулювання та навчання в Тайванській протоці та навколо неї, а також на північ, південь та схід від Тайваню, а також у морі та повітряному просторі, як і планувалося", заявив старший полковник Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) Ши І.

В китайській армії також зазначили, що навчання будуть зосереджені на "можливості країни захопити контроль над морем, повітрям та інформацією за підтримки нашої спільної бойової системи".

Незабаром після заяви Китаю Міністерство оборони Тайваню заявило, що виявило 42 китайські бойові літаки над Тайванською протокою, що відокремлює острів від материкової частини Китаю. В міністерстві повідомили, що 29 китайських бойових літаків перетнули серединну лінію в протоці і увійшли до зони розпізнавання ППО. Там додали, що у протоці було помічено вісім кораблів НВАК.

Згодом Тайвань повідомив про 71 китайський літак, включаючи винищувачі та бомбардувальники, що перетнули серединну лінію у протоці, яка зазвичай є неофіційним бар'єром між двома сторонами, а також дев'ять китайських кораблів, повідомляє Reuters.

Навчання проходять через день після того, як президентка Тайваню Цай Інвень повернулася з 10-денного візиту до Центральної Америки та Сполучених Штатів, де вона зустрілася зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті, пише видання.

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