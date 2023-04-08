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У Сумах дівчинка 2012 р.н. врятувала з пожежі своїх двох братів та сестру
ПОЖЕЖАДСНСРегіони

У Сумах дівчинка 2012 р.н. врятувала з пожежі своїх двох братів та сестру

Юлія Марковська
  
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У Сумах під час пожежі дівчинка 2012 р.н. врятувала трьох дітей. Це сталося вранці 7 квітня на вулиці Пантелеймона Куліша, повідомляють в управління ДСНС в Сумській області.

За попередньою інформацією, у приватному житловому будинку четверо малолітніх дітей були самі. Коли більшість дітей ще спали, 5 річний хлопчик сказав старшій сестрі, що в їхньому будинку пожежа. Дівчинка Нікіта (2012 р.н.) спробувала сама загасити пожежу. Коли їй це не вдалось, дівчина почала рятувати своїх братів і сестру.

Нікіта розповіла рятувальникам, що двох дітей (1 та 4 роки) з палаючого будинку вона виносила на руках, 5 річний брат самостійно вибіг на вулицю.

На крики дітей збіглись сусіди. Вони забрали дітей до свого помешкання, зігріли та викликали екстрені служби.

За інформацією рятувальників, які приїхали гасити пожежу, в будинку горіли меблі, побутова техніка, вогонь перекинувся на покрівлю та перекриття. Полум’я швидко поширювалось по горючих конструкціях. Співробітникам ДСНС вдалось ліквідувати пожежу і не дозволити полум’ю охопити весь будинок.

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