Зниження кредитного рейтингу України в іноземній валюті агентством Standard & Poor’s не вплине на ситуацію в країні, натомість у Росії спостерігається суттєве ослаблення національної валюти у зв’язку з дією західних санкцій.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила Олена Коробкова, виконавча директорка Незалежної асоціації банків України.

"Немає жодних причин, щоб емоційно реагувати на цю новину. Фактично нічого не відбулося. Рейтингове агентство S&P оцінює здатність емітента своєчасно виконати боргові зобов’язання", — розповіла вона.

Експертка пояснила, що З серпня 2022 року Україна відстрочила виплати за комерційним боргом на два роки, відтермінувавши виплати на 6 мільярдів доларів. Очікується, що у 2024 році Україна буде знову проводити переговори щодо продовження замороження цього боргу.

"По суті рейтинг — це відображення того, чи виплати за нашим комерційними зовнішніми позиками заморожені. А Україна планує провести чергову реструктуризацію державного боргу в цьому році. І це зафіксовано і в програмі МВФ, і в нещодавній заяві Мінфіну. Усі ці факти були відомі і раніше. Проте зараз про них офіційно заявила і Україна, і МВФ. І у відповідь на публічні переговори щодо цих моментів рейтингове агентство не могло не понизити наш рейтинг до CCC, трохи вище дефолтного", — зауважила Олена Коробкова.

За її словами, нині в українців немає потреби купувати іноземну валюту.

"Гривня посилюється, жодних факторів, що треба переживати та "бігти в обмінники", взагалі немає. Реальний рейтинг, який матиме Україна, буде після нашої перемоги, після завершення війни. Зараз це реакція агентства на ті дії, які відбуваються в країні", — зазначила експертка.

При цьому світ розуміє, що Україна може продовжувати боротьбу проти агресії РФ лише за підтримки партнерів.

"Тільки за березень міжнародна підтримка від наших донорів до бюджету становила 4,6 млрд доларів. За три місяці цього року — майже 11 млрд доларів. Тобто попри руйнівні наслідки війни, українська економіка тримається", — зауважила керівниця асоціації.

Вона додала, що в Росії натомість спостерігається стрімке послаблення рубля та зростання попиту на іноземні валюти у зв’язку із західними санкціями.

"В країні-агресорі зовсім інша ситуація, тому що почали діяти санкції. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну на державу-агресора було накладено низку санкцій для того, щоб погіршити її економічне становище", — розповіла Коробкова.

Виконавча директорка Незалежної асоціації банків України пояснила, що санкції не починають працювати відразу.

"Наприклад, Іран 40 років живе під санкціями, але зараз українці гинуть від їхньої технологічної розробки — дронів-камікадзе, які купує Росія. Тобто санкції, накладені на Росію, не спрацювали миттєво, а зараз. Ми є свідками падіння рубля, і це логічний наслідок роботи санкцій. Росія зараз закриває бюджетний дефіцит з рахунок падіння курсу рубля — її чекає ще більша девальвація", — переконана Олена Коробкова.

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