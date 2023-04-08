У Чорному морі поменшало готових до застосування російських "Калібрів"

У Чорному морі на чергуванні російська армія замінила надводний ракетоносій на підводний, загальний залп якого може складати до чотирьох "Калібрів". Про це повідомили у ВМС ЗСУ.

Наразі на бойовому чергуванні перебуває у Чорному морі сім російських кораблів. Раніше в ОК "Південь" повідомляли, що армія РФ після зменшення шторму вивела надводний ракетоносій з можливим залпом до восьми "Калібрів".

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