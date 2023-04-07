ВійнаНовиниРегіониВідеоУкраїна-ЄСТекстиСпортКультураЗима 2023КорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У Чорне море повернувся російський ракетоносій
ВІЙНАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

У Чорне море повернувся російський ракетоносій

Ілона Якимюк
  
У Чорне море повернувся російський ракетоносій
Кораблі. Ілюстративне фото: УНІАН

У Чорне море російська армія вивела надводний ракетоносій з можливим залпом до восьми "Калібрів". Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Наразі на бойовому чергуванні росіяни тримають дев'ять кораблів. Також в ОК попереджають, що через штормову погоду підвищилась мінна небезпека вздовж узбережжя.

Раніше в ОК "Південь" повідомляли, що через шторм російська армія завела всі ракетоносії у пункт базування.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Дізнайтесь більше
Головні новини Харкова та області 8 квітня: хроніка
Головні новини Харкова та області 8 квітня: хроніка
&quot;Що їм зробили наші діти, що вони так помстилися?&quot;: працівники дитсадка у Малій Рогані просять відремонтувати будівлю
"Що їм зробили наші діти, що вони так помстилися?": працівники дитсадка у Малій Рогані просять відремонтувати будівлю
У Сумах провели в останню путь двох військових
У Сумах провели в останню путь двох військових
В деяких районах Херсона після російських обстрілів зникло електропостачання — голова ОВА
В деяких районах Херсона після російських обстрілів зникло електропостачання — голова ОВА
На початок