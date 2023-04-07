У Чорне море повернувся російський ракетоносій

У Чорне море російська армія вивела надводний ракетоносій з можливим залпом до восьми "Калібрів". Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Наразі на бойовому чергуванні росіяни тримають дев'ять кораблів. Також в ОК попереджають, що через штормову погоду підвищилась мінна небезпека вздовж узбережжя.

Раніше в ОК "Південь" повідомляли, що через шторм російська армія завела всі ракетоносії у пункт базування.

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