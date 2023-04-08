Самовільна заготівля березового соку в лісах і парках Житомирщини заборонена, а якщо збирати його неправильно, то дерево може загинути. Про особливості заготівлі березового соку, відповідальність за заподіяння шкоди природі Суспільному розповів начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу Державної екологічної інспекції Поліського округу Андрій Бенчук.

За його словами, березень-квітень – це сезон збору та заготівлі березового соку.

"Березовий сік – цілющий природний напій, у складі якого чимало корисних мікроелементів, дубильні речовини і органічні кислоти, які не лише бадьорять, а й сприяють лікуванню багатьох хвороб, – розповідає Андрій Бенчук. – Цей напій здавна популярний серед українців. А втім, знаючи про корисні властивості березового соку, багато хто нехтує правилами його добування, що призводить до знищення дерев. Варварське ставлення до природи карається законом".

Бувають випадки, коли люди, не знаючи, приходять до лісу і намагаються зібрати березовий сік самовільно. Лісова охорона відстежує порушників і перешкоджає такій діяльності.

"У статті 9 Закону України "Про рослинний світ" йдеться, що у порядку загального використання природних рослинних ресурсів громадяни можуть збирати лікарську і технічну сировину, квіти, ягоди, плоди, гриби та інші харчові продукти для задоволення власних потреб, а також використовувати ці ресурси з рекреаційною, оздоровчою, культурно-освітньою та виховною метою. Тому масово деревні соки мають право заготовляти лише постійні лісокористувачі, а також підприємці, які отримують на це спеціальний дозвіл – лісовий квиток, що дає право на добування соку у відведених місцях. Для цього виділяється ділянка у лісі, маркуються дерева, які можна використовувати для роботи з дотриманням встановлених правил заготівлі", – пояснює старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища.

Андрій Бенчук. Фото: Державна екологічна інспекція Поліського округу

Він також наголошує, що за самовільну заготівлю деревних соків у лісах передбачено відповідальність відповідно до статті 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладення штрафу у розмірі від 17 до 51 гривні.

"Але, якщо заруба на дереві буде перевищувати 10% периметра дерева у кореневій шийці, то окрім штрафу, доведеться відшкодувати збитки державі, – застерігає Андрій Бенчук. – І тут вже йдеться про значні суми. Наприклад, при пошкодженні кори стовбура берези діаметром 50 сантиметрів площею від 10 до 30% передбачено штраф майже шість тисяч гривень. Якщо відсоток ушкодження від периметра у місці пошкодження перевищує 30%, то нараховані збитки можуть сягати 18 тисяч гривень".

Суспільне Житомир

Заготівля деревних соків у межах населених пунктів також є порушенням пункту 4.2 Правил утримання зелених насаджень, за що передбачена відповідальність за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення і тягне за собою накладення штрафу від 850 до 1700 гривень.

"Суворо заборонено збирати березовий сік на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду. Відповідальність за це передбачена статтею 91 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проте не потребують дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів відповідно до статті 10 Закону України "Про рослинний світ":

власники земельних ділянок, на яких знаходяться об'єкти рослинного світу, крім тих, що занесені до Червоної книги України та Зеленої книги України;

користувачі, зокрема, орендарі земельних ділянок, які їм надано для цільового призначення: ведення селянського (фермерського) господарства, особистого підсобного господарства, колективного садівництва, городництва, сінокосіння, випасання худоби.

Суспільне Житомир

Тобто заборона не стосується того випадку, коли березовий сік збирають на власній присадибній ділянці", – пояснює еколог.

Андрій Бенчук каже, що нерідко, збираючи сік самостійно, для власних потреб, люди можуть своїми діями спричинити загибель дерева. Зазвичай це стається тому, що люди не дивляться ні на вік дерева, ні на площі, де це можна робити. Як наслідок, у стовбурі можуть розпочинатися процеси гниття, розвиток дереворуйнівних грибів і деревина втрачає свої якості.

Суспільне Житомир

Старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу розповів, як правильно збирати сік:

Оберіть березу: це має бути доросле дерево, бажано, трохи нахилене. Березовий сік збирають з дерев, яким понад 30 років (діаметр стовбура перевищує 30 сантиметрів). Чим старіше дерево, тим краще воно для збирання соку та й для дерева це не так небезпечно. Відміряйте півтора метра від землі – на цій висоті сік найсмачніший – та зробіть отвір спеціальним свердлом або ножем у напрямку знизу вгору так, щоб березовий сік вільно стікав униз. У жодному разі не можна користуватися сокирою. Глибина отвору може бути 2-3 сантиметри, залежно від товщини кори. Отвір робиться з північної сторони. В отвір вставте жерстяний "носик", по якому стікатиме сік, та направте його у скляну банку або відро, які встановіть під деревом. Аби тара не впала, її можна закріпити скотчем. Більше одного отвору не слід робити. Коли закінчите збір соку, зніміть носик та закрийте отвір спеціальним корком, аби рідина більше не витікала. Щоб рана на дереві швидше загоїлася, замажте її садовим варом. За один день у великої берези можна взяти не більше трьох літрів соку. Якщо взяти більше, то дерево швидко виснажується й може загинути. З одного дерева можна збирати сік не більше 10 років поспіль. Після закінчення сезону збору березового соку отвори змазують садовим варом, віконною замазкою, живичною пастою або глиною з вапном, аби в дерева "зажили рани".

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