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Одеська спортсменка стала срібною призеркою чемпіонату України з синхронного плавання
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Одеська спортсменка стала срібною призеркою чемпіонату України з синхронного плавання

Ілона Якимюк
  
Одеська спортсменка стала срібною призеркою чемпіонату України з синхронного плавання
Одеська спортсменка на чемпіонаті України з синхронного плавання. Фото: Одеська міська рада

Спортсменка з Одеси Владислава Кочерба здобула срібну медаль на чемпіонаті України з синхронного плавання. Про це повідомили в Одеській міській раді.

Плавчиня у сольній програмі поступилась місцем спортсменці з Харкова та двічі зайняла друге місце у технічній та довільній програмах.

Одеська спортсменка стала срібною призеркою чемпіонату України з синхронного плавання
Одеські спортсменки на чемпіонаті України з синхронного плавання. Фото: Одеська міська рада

Змагання з синхронного плавання серед юніорів проходили у Києві з 4 по 6 квітня. Чемпіонат провели, аби сформувати національну збірну команду України для участі у чемпіонаті Європи серед юніорів.

Одеська спортсменка стала срібною призеркою чемпіонату України з синхронного плавання
Одеські спортсменки на чемпіонаті України з синхронного плавання. Фото: Одеська міська рада

У складі збірної Одеської області виступили вихованки Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву "Чорноморець" Владислава Кочерба, Софія Саруханян та Єлизавета Сєдова. Підготувала спортсменок до змагань тренер Ольга Ніколайчук.

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