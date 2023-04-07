Протягом дня 7 квітня російські військові 12 разів обстрілювали території прикордонних громад Сумської області – Білопільської, Краснопільської, Середино-Будської, Новослобідської та Есманьської, повідомили у військовій адміністрації.

Всього зафіксували 125 ударів, із них 12 — з артилерії, 30 — з мінометів, також був авіаційний обстріл та 66 пострілів з АГС та СПГ.

По Білопільській громаді стріляли з мінометів, АГС та СПГ.

Новослобідську громаду обстрілювали також з АГС та міномета.

По Есманьській громаді сили РФ били з артилерії.

На територію Краснопільської громади російські військові скинули 8 мін.

На околицю Середини-Буди з гелікоптера сили РФ скинули 4 ракети.

Що відомо

Пошкоджені зерносховище і транспорт: російські військові 6 квітня обстріляли 6 прикордонних громад Сумщини.

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