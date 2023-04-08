У Дніпрі оголосили конкурс малюнків, з яких створять календар "Дніпро патріотичний". Про це повідомили в школі мистецтв імені Вадима Сідура.
До участі запрошують художників, дизайнерів, ілюстраторів та їхні авторські колективи, а також студентів та учнів профільних закладів.
Вік учасників – від 18 до 52 років.
"З відібраних 12 робіт на патріотичну тематику, створених у період з 2014-го року по сьогодення, ми створимо календар на 2024 рік "Дніпро патріотичний", – сказано в повідомленні.
Учасники конкурсу можуть подавати до п'яти робіт. Реєстрація за формою.
Конкурс "Дніпро патріотичний" триватиме до 1 вересня. Переможцям виплатять премії коштом міського бюджету: 12 місць – по 2500 грн.
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