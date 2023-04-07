За добу троє мешканців Сумщини стали жертвами телефонних шахраїв

За добу, 6 квітня троє мешканців Сумської області стали жертвами телефонних шахраїв і втратили гроші. Про це повідомили у поліції Сумської області.
36-річна мешканка Сумського району звернулась до поліції із заявою про шахрайство. Вона довірилась незнайомцю і, замість грошової допомоги, втратила 26 тисяч гривень.
Також 29-річна сумчанка повідомила, що, поговоривши з чоловіком, який представився працівником банку, втратила 20 тисяч гривень.
Найбільшу суму - 60 тисяч гривень — шахраї вкрали у 30-річного сумчанина, пропонуючи на продаж будівельні матеріали.
За даними фактами у поліції відкрили кримінальні провадження, шахраїв шукають.
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