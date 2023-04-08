Росіяни застосовують керовані авіабомби по всій лінії фронту — Ігнат

Російська бойова авіація застосовує проти Сил оборони України керовані авіабомби на всіх ділянках фронту, поки що українські військові не мають засобів для протидії цим атакам.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"(Атакують керованими авіабомбами — ред.) не лише південь, а по всій лінії фронту — Сумщина, Чернігівщина, східний напрямок. Вони атакують всюди. Є нова загроза, на яку реагувати, м’яко кажучи, важко, тому що противник застосовує керовані бомби дистанційно, поки що безкарно", — розповів посадовець.

За його словами, російські літаки завдають ударів з відстані від 50 кілометрів із-за лінії бойового зіткнення чи державного кордону України, або з моря. Серед них — переважно фугасні авіабомби ФАБ-500.

"Таким чином, літаки немає поки що чим діставати. Бомби можна пробувати збивати, але для цього потрібно дуже багато засобів. 10-12 таких бомб противник по лінії фронту застосовує щодня. Це в основному ФАБ-500, оснащена крилами, GPS-навігацією, летить до своєї цілі 10-20 км, а може, більше, відповідно до того, з якої висоти її кинуть", — пояснив Юрій Ігнат.

Речник додав, що напередодні в медійному просторі Росії з’явилася інформація про те, що міністр оборони РФ Шойгу перевіряє завод, де запущена лінійка з виробництва таких бомб.

"Спеціально показують дати — 2023 рік, що вони виготовляють півторатонні бомби. Очевидно, їх теж будуть оснащувати і крилами, і GPS-навігацією", — розповів він.

За словами Ігната, для протидії таким російським атакам Україні необхідні сучасні засоби ППО та західна авіація.

"Засоби, які можуть протистояти їм, це системи PATRIOT, SAMP-T — з наземних, а найкраще — це сучасні літаки F-16 або інші літаки покоління 4+, здатні протистояти російської авіації на великій відстані, які мають і потужні радари, і ракети класу "повітря-повітря". Треба знову й знову звертатися до наших партнерів, щоб процес такої техніки пришвидшувався", — наголосив посадовець.

Що відомо про застосування російських керованих авіабомб

4 березня видання Defense Express повідомило, що російські війська вперше застосували у війні проти України нові плануючі авіабомби УПАБ-1500В, обладнані інерціальною та супутниковою системами навігації. Зазначається, що цей боєприпас вперше був продемонстрований в експортній версії з індексом К029БЭ у 2019 році розробником "ГНПП "Регион", що входить до корпорації "Тактическое ракетное вооружение" на виставці МАКС. Тоді ж повідомлялось, що ця бомба вже пройшла випробування, поставлена на озброєння російських військ та отримала перші експортні замовлення.

При цьому компанія-розробник демонструвала й менший за калібром боєприпас УПАБ-500В (індекс К08Б), який є зменшеною копією УПАБ-1500В та має вагу 505 кг, з яких 390 кг припадає на бойову частину при збереженні інших особливостей.

У ніч проти 24 березня з території Росії обстріляли Сумський район. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив про 10 авіаційних бомб та дрони типу "Shahed".

За словами Юрія Ігната, російська армія має значний запас авіаційних бомб, зокрема ФАБ-500. Це дозволяє Росії перероблювати їх на керовні та застосувати замість дорожчих крилатих ракет.

6 квітня російські війська атакували Херсонщину керованими авіабомбами, внаслідок чого поранення дістали щонайменше семеро людей.

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