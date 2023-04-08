Сили оборони за добу ліквідували 570 російських військових

Протягом доби 7 квітня українські військові знищили 570 російських окупантів, загальні втрати РФ у війні проти України сягнули понад 177 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.23 орієнтовно склали: особового складу — близько 177680 (+570) осіб ліквідовано", — йдеться у повідомленні.

При цьому за добу Росія втратила:

танків — 3636 (+3) од;

бойових броньованих машин — 7020 (+4) од;

артилерійських систем — 2727 (+5) од;

РСЗВ — 533 (+0) од;

засобів ППО — 282 (+1) од;

літаків — 307 (+1) од;

гелікоптерів — 292 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2298 (+7);

крилатих ракет — 911 (+0);

кораблів та катерів — 18 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5599 (+12) од;

спеціальної техніки — 304 (+0).

Читайте також

Україна відновлює експорт електроенергії, витік "секретних даних" щодо українського контрнаступу. 409 день війни. Онлайн