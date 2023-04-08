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Сили оборони за добу ліквідували 570 російських військових
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Сили оборони за добу ліквідували 570 російських військових

Ярослав Прищепа
  
Сили оборони за добу ліквідували 570 російських військових
Спалена російська техніка в Чугуївському районі Харківщини. 4 квітня 2023 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

Протягом доби 7 квітня українські військові знищили 570 російських окупантів, загальні втрати РФ у війні проти України сягнули понад 177 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.23 орієнтовно склали: особового складу — близько 177680 (+570) осіб ліквідовано", — йдеться у повідомленні.

При цьому за добу Росія втратила:

  • танків — 3636 (+3) од;
  • бойових броньованих машин — 7020 (+4) од;
  • артилерійських систем — 2727 (+5) од;
  • РСЗВ — 533 (+0) од;
  • засобів ППО — 282 (+1) од;
  • літаків — 307 (+1) од;
  • гелікоптерів — 292 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2298 (+7);
  • крилатих ракет — 911 (+0);
  • кораблів та катерів — 18 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5599 (+12) од;
  • спеціальної техніки — 304 (+0).

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