Сили оборони за добу ліквідували 570 російських військових

Протягом доби 7 квітня українські військові знищили 570 російських окупантів, загальні втрати РФ у війні проти України сягнули понад 177 тисяч військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.
"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.23 орієнтовно склали: особового складу — близько 177680 (+570) осіб ліквідовано", — йдеться у повідомленні.
При цьому за добу Росія втратила:
- танків — 3636 (+3) од;
- бойових броньованих машин — 7020 (+4) од;
- артилерійських систем — 2727 (+5) од;
- РСЗВ — 533 (+0) од;
- засобів ППО — 282 (+1) од;
- літаків — 307 (+1) од;
- гелікоптерів — 292 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2298 (+7);
- крилатих ракет — 911 (+0);
- кораблів та катерів — 18 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5599 (+12) од;
- спеціальної техніки — 304 (+0).
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