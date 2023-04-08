Під звуки вибухів херсонці ремонтують власні оселі, пошкоджені російськими снарядами. Допомагає їх Херсонський хаб разом з одеськими волонтерами. Вони надають містянам будівельні матеріали та робочі бригади. Як Херсон живе сьогодні — у репортажі Суспільного.

Минуло майже п'ять місяців відтоді, як українські військові деокупували Херсон. З того часу обстріли міста не припиняються. Росіяни, які осіли на лівому березі, щодня б'ють по місцевому населенню. Однак, з приходом весни місто оживає: сюди, попри небезпеку, приїжджають місцеві жителі, відкриваються заклади та магазини.

В'їзд до Херсона. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Знищена АЗС по дорозі до Херсона. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Знищений автомобіль і інша техніка перед Херсоном. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Спалена військова техніка перед Херсоном. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Спалена військова техніка перед Херсоном. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Зруйнований будинок перед Херсоном. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Херсонці відбудовують власні оселі, куди влучають російські снаряди. У цьому їм допомагають волонтери Херсонського хабу та одесити, які привозять будівельні матеріали.

"Ми надаємо будівельні матеріали — від візків, закінчуючи піною монтажною. Ми регулярно їздимо з Одеси, привозимо", — розповів керівник одеської благодійної установи "Духовне відродження" Олександр Мурга.

Олександр Мурга, керівник одеської благодійної установи "Духовне відродження". Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

За словами координатора Херсонського хабу Романа Головні, перед тим, як отримати будматеріали, люди заповнюють заявку. На складі хабу є матеріали для основних робіт: руберойд, плівка, шифер, OSB-плити та інше. Волонтери також допомагають з ремонтом.

"У нас є дві свої бригади, які допомагають відновлювати. І є люди, які найініціативніші, ми можемо їм надавати свої матеріали. За нашими підрахунками, нашими бригадами було зроблено вже понад 1 000 будівель. І десь 2 000 надано дві треті матеріалів, де люди самі ці пошкодження ремонтували", — розповів волонтер Херсонського хабу Валерій Марченко.

Валерій Марченко, волонтер. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Херсонець Михайло Прокопець один з тих, кому не пощастило. Два тижні тому після обстрілів в його будинку почалася пожежа. Зараз чоловік своїми силами намагається відновити дім.

"Оце була кухня колись тут. В кухні було все, тепер нема нічого. Тут холодильник стояв. І оце все тут обвалене було. Основне, що всі живі здорові. Це таке вже, все заробиться. Перекрили ми дах, зняли метал. Своїми силами, це товариші й друзі допомагають. Що своїми силами змогли, те зробили", — каже Михайло Прокопець, показуючи що стало з його домом.

Михайло Прокопець, херсонець. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Будинок і подвір'я Михайла Прокопця після пожежі. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Михайло Прокопець ліквідовує наслідки пожежі у своєму будинку після обстрілу. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Дах будинку після Михайла Прокопця після "прильоту". Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Дах будинку херсонця Михайла Прокопця. Чоловік власними силами відбудовує дім. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Дах будинку Михайла Прокопця після російського обстрілу. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Всередині будинок Михайла Прокопця також зазнав руйнувань. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Пральна машинка, вціліла після пожежі. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Багато речей Михайла Прокопця були пошкоджені вогнем. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Вцілілі речі після обстрілу і пожежі. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Херсонка Світлана розповідає, що в її будинок було кілька влучань. Як результат — ні вікон, ні даху немає, у деяких стінах діри, які жінка прикриває меблями.

"Сама роблю все. Сама прибираю, сама вигрібаю. Ось там було влучання, тут два було. Кожного дня, не повірите, сидиш ось так і тремтиш. Нікому не бажаю так побувати під обстрілами. На все життя я це все запам’ятаю. Доки буду жива, буду згадувати цю яму. Я посивіла", — каже жінка, показуючи будинок і подвір’я зі слідами від "прильотів".

Світлана, херсонка. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Будинок херсонки Світлани після російських обстрілів. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Бригада волонтерів допомагає ремонтувати пошкоджений російськими обстрілами будинок. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Такий вигляд має одна із кімнат в будинку Світлани. У стіні — діра від влучання снаряду у подвір'я. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Частина стелі кімнати від кількох влучань у будинок і подвір'я впала, інша частина —намокла. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Під час обстрілів Світлана ховається у погребі, яуий розташований під будинком. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Ремонтувати пошкоджені будинки у Херсоні допомагають волонтери. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Будівельні матеріали для ремонту пошкодженого від обстрілу будинку у Херсоні. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Будинок херсонки Світлани після російських обстрілів. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Подвір'я приватного будинку у Херсоні після російських обстрілів. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Під час обстрілу 15 січня росіяни влучили в будинок херсонця Сергія Чеха. Удар припав на дах будинку і пройшов через дитячу кімнату. На щастя, каже Сергій, в момент влучання доньки не було в місті.

"Було повністю зруйновано дах. Через дах воно влетіло в дитячу кімнату. Якраз був епіцентр. Добре, що донька виїхала. Ми це п'ять років будували. Пів року пожили. Ось так, "освободітєлі", "руський мир" прийшов до нас". — розказав Сергій Чех.

Сергій Чех, херсонець. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Будинок херсонця Сергія Чеха після російських обстрілів. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Сергій Чех показує уламки того, що влучило в його будинок. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Уламки будинку херсонця Сергія Чеха. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Під час обстрілу снаряд влучив у дах будинку херсонця Сергія Чеха. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Такий вигляд має всередині будинок херсонця Сергія Чеха після російського обстрілу. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Удар припав на дах будинку херсонця Сергія Чеха і пройшов через дитячу кімнату. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Подвір'я херсонця усипане уламками. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

В Херсонському хабі розповідають, що допомагають близько 15 тисячам місцевим. Окремо, за словами координатора хабу Романа Головні, волонтери працюють по мікрорайонах, які піддаються більш інтенсивному обстрілу: Антонівка, Садове, Киндійка.

"Трохи краще стало, адже і люди трохи вертаються, і магазини відкриваються, і банки відкрились. Місто живе. Найближчим часом, дай Боже, аби звільнили лівобережжя, аби нам було легше", — говорить житель Херсона Олександр.

Вхід до Херсонського хабу. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Машина, яка привозить продукти і матеріали до Херсонського хабу. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Відбудова Херсона. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Роман Головня, координактор Херсонського хабу. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Запас картоплі для жителів Херсона. Херсонський хаб, квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Продукти для жителів Херсона. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Херсонський хаб. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Будівельні матеріали, які волонтери видають херсонцям для ремонту пошкоджених обстрілами будинків. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Микола Дзюба, херсонець. Херсонський хаб, квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Продукти для жителів Херсона у гуманітарному хабі. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Хліб. Херсонський хаб. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Олександ, херсонець. Херсонський хаб, квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Консерви. Херсонський хаб. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

У Херсонському хабі місцеві жителі можуть отримати гуманітарну допомоги: їжу, ліки, засоби гігєни. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

У Херсонському хабі місцеві жителі можуть отримати гуманітарну допомоги: їжу, ліки, засоби гігєни. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Волонтерка і відвідувачка Херсонського хабу. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Херсонець Микита Мазунін приніс до хабу подарунок для військових. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Волонтерка Херсонського хабу Наталя і Микита Мазунін. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

Малюнок, який Микита Мазунін попросив волонтерів хабу передати українським військовим. Квітень 2023 року. Фото: Юрій Сисоєв / Суспільне Одеса

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