На війні загинув Олександр Прокопченко з Хмельниччини

Хмельниччина втратила ще одного захисника України — матроса Олександра Прокопченка, 1989 року народження, жителя Славути.

Про це повідомили у Славутській міській раді.

Громадське прощання із загиблим відбудеться зранку 10 квітня у міському Палаці культури. Поминальну панахиду за захисником проведуть в церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Поховання Героя відбудеться на «Новому кладовищі», зазначають у міськраді Славути.

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