На пленарному засіданні 36 сесії Летичівської селищної ради VIII cкликання прийняли рішення про заборону діяльності УПЦ МП на території Летичівської територіальної громади.

Про це повідомив Летичівський селищний голова Ігор Тисячний.

За його словами, за рішення про заборону діяльності УПЦ МП на території Летичівської територіальної громади проголосували 18 депутатів.

"Таким чином, на 36-й сесії VIII скликання Летичівської селищної ради прийнято відповідні рішення: заборонити діяльність УПЦ московського патріархату на території Летичівської громади і припинити права постійного користування земельними ділянками релігійним організаціям та звернутися до Кабінету Міністрів України щодо припинення договорів оренди з релігійними організаціями, які не виконують вимог Законів України", - зазначив Ігор Тисячний.

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