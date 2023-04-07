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Російські військові з гелікоптера випустили 4 ракети по м. Середина-Буда на Сумщині
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Російські військові з гелікоптера випустили 4 ракети по м. Середина-Буда на Сумщині

Катерина Ворона
  
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Російські військові з гелікоптера випустили 4 ракети по м. Середина-Буда на Сумщині
Фото: ОК "Північ"

7 квітня близько 16:12 з гелікоптера на території РФ було випущено 4 ракети по м. Середина-Буда на Сумщині, повідомили в ОК "Північ".

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, інформації про поранених немає, зазначили в командуванні.

Що відомо

  • Пошкоджені зерносховище і транспорт: російські військові обстріляли 6 прикордонних громад Сумщини.
  • 5 квітня російські військові обстріляли село Олексіївка на Сумщині.
  • Також у цей день військові РФ 17 разів обстрілювали прикордонні громади Сумщини: Білопільську, Краснопільську, Хотінську, Глухівську, Середино-Будську. Зафіксовано 229 ударів: серед них ракетний обстріл, з РСЗВ, мінометів, артилерії та АГС.

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