Президент Володимир Зеленський відзначив бійця 102 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, що дислокується на Івано-Франківщині, Віталія Соколовського. Про це повідомили на Facebook-сторінці військового формування.

Віталій Соколовський отримав від президента цінний подарунок. Володимир Зеленський вручив його військовослужбовцю у шпиталі. Там Віталій Соколовський проходить лікування після отриманого на фронті поранення.

Читайте також

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube