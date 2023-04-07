Президент Володимир Зеленський відзначив бійця 102 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, що дислокується на Івано-Франківщині, Віталія Соколовського. Про це повідомили на Facebook-сторінці військового формування.
Віталій Соколовський отримав від президента цінний подарунок. Володимир Зеленський вручив його військовослужбовцю у шпиталі. Там Віталій Соколовський проходить лікування після отриманого на фронті поранення.
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