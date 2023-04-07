Депутати Івано-Франківської міськради звернулися до Президента України, Верховної ради та Головнокомандувача ЗСУ з проханням присвоїти посмертно звання "Герой України" та нагородити військовослужбовців Назарія Лугарєва, Віталія Мерінова, Сергія Дереха та Олега Куцина орденом "Золота зірка", повідомляє кореспондентка Суспільного із залу засідань.

"Коли мене питають, чи справді ми маємо боротися за те, щоб достойники отримали звання "Героїв України", то я відповідаю: "Так". Тому що в нас росте нова генерація молоді, яка повинна їх знати. Колись ми зростали на подвигах січових стрільців, упівців, хтось — козаків, гайдамаків. У нас — вже своя генерація, свій пантеон народних героїв. Це — люди, які могли змінювати Україну на краще", — каже військовий Юрій Лучин.

Віталій Мерінов — чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, заслужений майстер спорту України, член виконкому Івано-Франківської міської ради. З перших днів повномасштабної війни він долучився до лав Нацгвардії України. Воював на Донеччині, Луганщині. Помер 31 березня у госпіталі внаслідок отриманих у бою поранень. Віталія Мерінова поховали 3 квітня 2023 року в Івано-Франківську.

Віталій Мерінов. Фото: Facebook/Віталій Мерінов

На сайті Президента України зареєстрували електронну петицію, щоб присвоїти звання "Герой України" Віталію Мерінову. 6 квітня 2023 року депутати Івано-Франківської обласної ради звернулися до Президента України, Верховної ради та Головнокомандувача ЗСУ з проханням присвоїти звання "Герой України" загиблому нацгвардійцю Віталію Мерінову посмертно.

Назарій Лугарєв — пластун, військовослужбовець, головний сержант, учасник російсько-української війни. Назар вступив у "Пласт" у 2005 році. Хлопець належав до гуртка "Торнадо" юнацького куреня ч. 79 імені В'ячеслава Липинського. У старшопластунстві був виховником куреня "Лісові Чорти". Назарій Лугарєв навчався на політології у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника. З 2013 року, після строкової служби, боєць служив за контрактом. Пізніше брав участь у бойових діях на сході України, був ветераном АТО.

Назарій Лугарєв. Фото: Facebook/Пласт — український скаутинг

На початку повномасштабного вторгнення Назарій Лугарєв знову став на захист країни. Він брав участь у боях в Запорізькій області як головний сержант 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти 78 окремого батальйону 102 окремої бригади тероборони імені полковника Дмитра Вітовського. Воїн загинув із двома побратимами зі своєї роти під час виконання бойового завдання поблизу міста Гуляйполе Запорізької області. 12 грудня 2022 року в Івано-Франківську попрощалися з Назарієм Лугарєвим.

Віталій Дерех — журналіст, учасник Революції гідності, пластун, молодший сержант, командир протитанкового відділення 3 окремого батальйону спеціального призначення 1 окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна.

У 2014-2015 роках воював у батальйоні "Айдар". У 2016-2018 роках працював у Муніципальній варті Івано-Франківська.

Віталій Дерех. Фото: Тернопільський Пласт

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Віталій Дерех вступив до 1 окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Брав участь в боях під Києвом, на Луганщині.

Загинув Віталій Дерех 28 травня 2022 року біля міста Попасна Луганської області внаслідок авіаційного удару. Поховали воїна 2 червня у Тернополі.

Олег Куцин — український громадський, політичний та військовий діяч, керівник "Легіону Свободи", командир 49 стрілецького батальйону "Карпатська Січ" Сухопутних військ ЗСУ.

Народився 23 листопада 1965 року в Івано-Франківську, жив та працював у Тячеві Закарпатської області, де у 2005-2006 роках на посаді першого заступника голови керував райдержадміністрацією. Олег Куцин — почесний громадянин міста Тячів. Воював за Україну з 2014 року. З його ініціативи була створена добровольча штурмова рота "Карпатська Січ".

Олег Куцин. Фото: Легіон Свободи

Згодом підрозділ розширили до меж батальйону й перейменували на окрему добровольчу чоту "Карпатська Січ" (ОДЧ "Карпатська Січ"), що увійшла до складу 93 механізованої бригади.

Олег Куцин брав участь в обороні Донецького аеропорту, боях за Піски, де отримав поранення.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну разом з побратимами обороняв Київ, тримав позиції в Ірпені, Романівці, Стоянці та на Броварському напрямку. Після деокупації Київщини підрозділ виконував завдання на Ізюмщині. У травні 2022 батальйон реформувався у 49 стрілецький батальйон "Карпатська Січ", який увійшов до складу Сухопутних військ ЗСУ.

Командир "Карпатської Січі" Олег Куцин загинув 19 червня 2022 року в боях на Ізюмському напрямку.

У серпні 2022 року Андрій Сусол зареєстрував на сайті президента петицію про присвоєння Олегу Куцину звання Героя України посмертно. 9 вересня з таким самим проханням до Президента України, Голови ВРУ та Головнокомандувача ЗСУ звернулися депутати Івано-Франківської міської ради.

Відповідні звернення до Зеленського, ВРУ та Головнокомандувача ЗСУ підтримав 31 депутат.

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