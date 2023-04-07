Грошову допомогу по безробіттю зараз можна отримувати тільки упродовж 90 днів і фіксованого розміру, а не як раніше – в залежності від попередньої зарплати. Окрім цього можна долучатися до суспільно-корисних та громадських робіт: розбирати завали, допомагати відбудовувати зруйновані будівлі тощо і за це отримувати додаткову грошову допомогу та страховий стаж.

Які ще зміни відбулися на ринку праці, як працюють програми підтримки бізнесу та на що може розраховувати безробітний й роботодавець – в інтерв’ю Суспільному розповіли начальниця управління реалізації політики зайнятості Наталя Селякова та заступниця начальниці управління реалізації політики зайнятості обласного центру зайнятості Олена Мітіна.

Наталя Селякова та Олена Мітіна – експертки Обласного центру зайнятості. Фото: Суспільне Дніпро/Юрій Тинний

Більшість вакансій – від підприємств переробної промисловості

За рік повномасштабної війни як змінився ринок праці в порівнянні з тим же періодом 2021-го і 2022-го року?

Якщо говорити про 2022 рік і 2021 рік, то зменшилася кількість роботодавців, які звертаються до Центру зайнятості. У 2021 році – це було майже 13 тисяч звернень від роботодавців, при цьому ми мали понад 60 тисяч вакансій. А вже тенденція 2022 року з березня місяця пішла на зниження – за рік ми мали 8,6 тисячі роботодавців, які подали вакансії, й відповідно вакансій було 40 тисяч.

Але структура вакансій не змінилася. Оскільки ми промисловий регіон, то більшість вакансій надходить від підприємств переробної промисловості. Також багато вакансій у сфері охорони здоров’я (особливо для лікарів та медичних сестер). Стала потреба в цих кадрах залишається. На сьогодні майже рівноцінно: 45 % – вакансії для працівників і майже 45 % – для службовців. Робітники – це слюсарі різних напрямків підготовки, водії, газозварники, токарі, фрезерувальники тощо. Є вакансії у сфері обслуговування: продавців продовольчих, непродовольчих товарів, кухарі. Тенденція до збільшення подання вакансій від роботодавців з початку 2023 року.

Начальниця управління реалізації політики зайнятості Обласного центру зайнятості Наталя Селякова. Фото: Суспільне Дніпро/Юрій Тинний

Чи змінилася кількість людей, які шукають роботу?

Так, тут теж тенденція змінювалася. Станом на 5 квітня 2023 року в нас на обліку перебуває близько 18 тисяч безробітних. Вони отримують допомогу з працевлаштування, індивідуального підходу тощо. Маємо великий відсоток звернень від внутрішньопереміщених осіб.

Яка кількість вимушених переселенців зверталася до Центру зайнятості в пошуку роботи?

Близько 9 тисяч ВПО звернулася до Центру зайнятості впродовж 2022 року, ми працевлаштували – 3 тисячі ВПО.

Термін отримання допомоги по безробіттю – 3 місяці

Як нове законодавство воєнного часу вплинуло на можливість отримати роботу?

Скоротився термін отримання допомоги по безробіттю. На сьогодні він складає 3 місяці. В ці три місяці, можу сказати, що безробітні більш активно стали шукати роботу, ніж до повномасштабного вторгнення, коли строки були довші. До 2022 року вакансії укомплектовувалися до 14 днів, то зараз цей процес проходить швидше.

Якщо людина впродовж 90 днів не знайшла, не отримала роботу, що далі – її знімають з обліку та припиняють виплати по безробіттю?

Виплати припиняються. Але людина залишається на обліку у Центрі зайнятості. З такою людиною ми починаємо більш активно працювати. Відправляємо її на професійну діагностику, пропонуємо пройти профнавчання – перепрофілюватися.

У нас також зараз є громадські роботи – тимчасові роботи, на які можуть бути залучені безробітні. І ми ще розпочали реалізацію суспільно-корисної роботи у період воєнного часу – роботи, які визначаються рішенням військових адміністрацій. Наші люди працюють, отримують заробітну плату (не менше мінімальної), на них розповсюджуються соціальні гарантії (йде страховий стаж). І є тенденція, що люди можуть залишатися після виконання таких робіт й далі працювати на тому місці, де вони виконували громадські чи суспільні роботи.

Максимальна сума виплати по безробіттю – 6700 грн, мінімальна – 1000 грн

Які види допомоги є на сьогодні, на які може розраховувати людина? Як нараховується сума по безробіттю? Що на це впливає?

Виплата на даний час одна – по безробіттю. Мінімальна сума – 1 тисяча гривень, максимальна – 6 тисяч 700 гривень. Взагалі виплата залежить від страхового стажу, набутого за останні 12 місяців, від загального страхового стажу і від статті звільнення. Наприклад, це 1 ст. 36 КЗпПУ (за згодою сторін) чи за власним бажанням. Призначається допомога з наступного дня набуття статусу безробітного (тобто з другого) і на 90 днів.

Заступниця начальниці управління реалізації політики зайнятості Обласного центру зайнятості Олена Мітіна. Фото: Суспільне Дніпро/Юрій Тинний

Скільки центрів зайнятості працює по області? Чи припиняли вони роботу на певний період після початку повномасштабного вторгнення?

У нас пройшла реорганізація. Маємо одну юридичну особу – це Обласний центр зайнятості. Маємо 7 філій відповідно до територіального розподілу і управління, відділи та сектори. Всі працюють і не припиняли свою роботу від початку повномасштабного вторгнення.

Як стати на облік? Особливо внутрішньо переміщеним особам, які можуть не мати повного пакета документів.

Людина може зареєструватися в центрі зайнятості особисто або через портал Дія. Через портал людина заповнює анкету в спрощеній формі або додають документи і підписують особистим ключем. Якщо людина особисто подає документи, то має надати паспорт, трудову книжку ідентифікаційний код і документ про загальну освіту.

Звільнитися з попередньої роботи можна віддалено

Якщо людина не встигла через бойові дії розірвати трудові відносини з попереднім працедавцем, як бути тоді? Чи може така людина стати на облік?

Така людина звертається до нас у центр зайнятості, пише заяву на ім’я роботодавця, що вона бажає розірвати трудові відносини за згодою сторін або за власним бажанням у зв’язку з переїздом. І служба зайнятості інформує податкову службу і пенсійний фонд.

Люди з інвалідністю, чи стають на облік, шукають роботу? Яка кількість людей з інвалідністю звернулася до центру зайнятості у 2022 році (в порівнянні з 2021)? Яку роботу вони шукають, які вакансії центр зайнятості їм пропонує?

Люди з інвалідністю звертаються до центрів зайнятості. Але вони ж за бажанням вказують, чи є у них інвалідність, чи ні. Для людей з інвалідністю також необхідно подати такі самі документи паспорт, трудову книжку ідентифікаційний код і документ про загальну освіту, але ще обов’язково висновки МСЕК (Медико-соціальна експертна комісія). Також цим людям ми рекомендуємо надавати індивідуальну програму реабілітації, оскільки в ній, в розділі трудова реабілітація, прописуються види професій, які вони можуть виконувати. І згідно з трудовою реабілітацією ми намагаємося підібрати відповідні вакансії.

Скільки людей з інвалідністю вдалося працевлаштувати у 2022 році в порівнянні з 2021 роком?

Близько 700 людей з інвалідністю працевлаштували у 2022 році. Кількість осіб з інвалідністю, які звернулися до центру зайнятості у 2022 та 2021 роках майже однакова, різниця буквально у 10 осіб. Таких людей було 2 тисячі.

Наприклад, ми плідно працюємо з УТОСом. Це те соціальне підприємство, з яким співпрацюємо постійно. До повномасштабного вторгнення ми постійно проводили ярмарки з ними. Вони звертаються і з приводу укомплектування, надають вакансії і отримують, навіть, від нас матеріальну допомогу. Торік вони працевлаштували багато ВПО й подавали нам заявку на отримання компенсації, яку отримують роботодавці, які працевлаштовують переселенців. Такі роботодавці отримували за кожного працевлаштованого 6 500 грн. Така компенсація – і стимул для роботодавців працевлаштовувати ВПО, й водночас підтримка роботодавців. Дана програма досить ефективно працювала в нашій області в 2022 році. І продовжує працювати, нині компенсація вже 6 700 грн за одного працевлаштовану людину, яка має статус ВПО.

Яка середня заробітна плата по вакансіях? А яку можуть отримати по тих вакансіях, які є у вашій базі?

В середньому, за даними Держстату – це 14 тисяч гривень. По наших вакансіях – трішки менше.

Дніпропетровщина у трійці лідерів по безробіттю

Дніпропетровщина входить в трійку лідерів по безробіттю (кількість людей, які зареєстровані як безробітні). Як можете прокоментувати?

У нас велика область, багато центрів зайнятості. Велика кількість людей звертається до нас. Плюс наша область на другому місці по кількість прийнятих ВПО – понад 393 тисячі. Для нас важливо не тільки, скільки звернулося людей за послугами, а й скільки ми працевлаштували. В нас за минулий рік було найбільше працевлаштованих людей – 34 531 особа. Це менше на майже 14 тисяч, ніж в 2021 році – в той рік було працевлаштовано 47 925 осіб. Але раніше я вже зазначала, що кількість вакансій та роботодавців у 2022 році знизилась.

Яка вікова категорія людей більше має попит на пошук роботи?

В відсотковому відношенні, близько 25 % – це люди до 35 років, близько 40 % – вік 45 +. Молодь до нас також звертається. У 2021 році такі ж тенденції були.

Навчання у центрі професійно-технічної освіти служби зайнятості у Дніпрі. Фото: Суспільне Дніпро

Вважаю, що однією з важливих послуг, яку ми надаємо – це можливість пройти навчання. Ми пишаємося, що маємо у своїй структурі свої центри професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. І для молоді там є багато курсів саме з IT спеціалізації, тобто ті, які зараз мають найбільший попит.

Гранти від держави

У 2022 році для підприємців з’явилася можливість отримати грант від держави за програмою “єРобота”. Яка участь центру зайнятості в процесі надання даного гранту? Який алгоритм подачі й отримання гранту?

Раніше всі думали, що Центр зайнятості працює лише з тими, хто втратив роботу – безробітними. І ось такі програми, вони руйнують стереотипи. До нас зверталися вже чинні підприємці, або ті, хто хотів створити свій бізнес. Система прозора. Людина звертається до “Ощадбанку”, подає заяву і заповнює бізнес-план. На першому етапі у банку перевіряють ділову репутацію позивача. І вже на другому етапі Обласний центр зайнятості отримує скорінг банку. І ми вже працюємо з тими заявами, які отримали позитивний скорінг банку. Представники центру зайнятості, у складі комісії з 15 працівників центру зайнятості, проводять онлайн співбесіду із заявником на мінігрант від “єРобота”. Комісія оцінює мотивацію людини, наскільки вона розуміє реалізацію свого бізнес-плану та ефективність роботи. Ми маємо свої бали, які виставляємо. А вже остаточне рішення приймає Державний центр зайнятості. Торік кількість підприємців по нашому регіону, які отримали такий мінігрант, було 204. Вони вже отримали кошти, працевлаштовують людей. Оскільки однією з основних умов надання гранту є працевлаштування людей, то ми цю умову гранту відстежуємо. Якщо підприємець отримав грант на 50 тисяч грн, то має працевлаштувати 1 особу, якщо до 250 тисяч гривень – двох людей.

Також проводимо курси, на яких розповідаємо, як подаватися на даний грант, як заповнити бізнес-план, як сплачувати податки тощо.

Центр професійно-технічної освіти служби зайнятості у Дніпрі. Фото: Суспільне Дніпро

В якому секторі найбільше подавалися на мінігрант від “єРоботи”?

Сектори різні від організації швидкого харчування, швейного виробництва, випічки до виробництва іграшок, пасічництва. Головне, що така програма допомагає створити робоче місце не тільки для самого роботодавця, а ще роботодавець бере відповідальність за найманих працівників.

Які ще є допоміжні програми чи проєкти для підтримки підприємців як від держави, так і на місцевому рівні?

Хочу сказати ще про ваучери. Вони стосуються безробітних людей, а певних категорій тих людей, які вже працюють. Завдяки ваучеру людина може набути нову професію, перекваліфікуватися, підвищити кваліфікацію тощо. Ваучерами можуть скористатися такі категорії людей: люди з інвалідністю; люди 45+, які мають 15 років стажу; ВПО тощо. І є перелік професій та спеціальностей, за якими можна отримати такі ваучери. Їх всього 70 на сьогодні. Вся інформація є на сайті Державної служби зайнятості. Цей перелік буде збільшено. Його затверджує Міністерство економіки. Буде спрощена сама процедура отримання ваучера. Всіх запрошуємо до Центру зайнятості. Маємо безліч програм, щоб допомогти і шукачам роботи й роботодавцям. Ми готові допомогти кожному.

Що відомо

Станом на 5 квітня 2023 року на обліку в Дніпропетровському центрі зайнятості перебуває 18 тисяч безробітних. Водночас в 1,5 раза зменшилася кількість роботодавців, які подавали вакансії до Обласного центру зайнятості впродовж року повномасштабного вторгнення.

Скоротилася і кількість вакансій на ринку праці. Нині 1 000 вимушених переселенців перебуває на обліку. За 2022 рік з 9 тисяч ВПО, які звернулися до центру зайнятості, 3 тисячі знайшли роботу.

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