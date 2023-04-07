Сумчанин Віталій Стадник став чемпіоном України з кікбоксингу

Спортсмен Віталій Стадник з Сум став чемпіоном України з кікбоксингу. На турнірі у Броварах вихованець сумської міської дитячо-юнацької спортивної школи “Колос” виборов перше місце в розділі фул-контакт у віковій категорії U-15 у ваговій категорії до 54 кг.

“Він працьовитий”, – розповів про Віталія Стадника тренер з кікбоксингу Віталій Кривопишин.

Чемпіонат України з кікбоксингу WAKO серед юніорів, юнаків та дітей відбувався з 30 березня по 2 квітня 2023 року у Броварах.

До “золота” йшов п’ять років, розповів Віталій Стадник. До цього в його активі були другі та треті місця.

“З першим (суперником – прим. ред.) було складно. Я не знав що він вміє та вже відвик від змагань, тому що давно не їздив. У другому було вже на так страшно, тому що я вже звик до рингу, звик до суддівства, чув тренера. І в третьому вже було не так складно. Зовсім. Тому, що вже знав що буде”, – пояснив чемпіон України з кікбоксингу WAKO Віталій Стадник.

У перемогу повірив у третьому раунді, коли почав працювати на межі можливостей, зазначив спортсмен. Це і принесло йому перемогу та “золоту” медаль.

Чи буде в його житті кікбоксинг через п’ять років – Віталій відповів ствердно.

“Я кікбоксинг люблю всією душею. Це як частинка мого життя”, – розповів спортсмен.

Фото: Суспільне Суми

В залі разом з Віталієм Стадником займались ще два десятки спортсменів різного віку. Голова обласної федерації кікбоксингу Володимир Штейнингер розповів – вірить у те, що в цьому залі виростуть нові чемпіони.

“Однозначно, є хлопці, у яких є великий потенціал. І я сподіваюсь, будуть як Віталік, будуть навіть з кращим результатом”, – сказав голова Сумської обласної федерації кікбоксингу WAKO Володимир Штейнингер.

Що відомо

На чемпіонаті України з кікбоксингу також здобули призові місця п'ять спортсменів з Сум та області.

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