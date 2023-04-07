У Полтаві не дофінансували ремонт ліфтів на 11 мільйонів гривень: чому

У Полтаві на ремонт ліфтів не спрямували додаткових 11 мільйонів гривень. Це через те, що під час сесії міської ради не до кінця розподілили бюджетні кошти, які лишилися з 2022-го. За словами секретаря міської ради Андрія Карпова, завершити перерозподіл, де, зокрема, передбачені гроші і на фінансування ремонтів ліфтів, можуть вже наступного тижня.

Анастасія Колодяжна показує ліфт у своєму будинку на вулиці Великотирнівська у Полтаві. На четвертий поверх через його стан ходить пішки.

"Я в цьому ліфті вже застрягала. Один раз мені довелося годинку посидіти. Не вдалося ні чоловіку, нікому мене відкрити. Це звичайно було не дуже приємно. Я вже тут живу років 10 точно, а, може, навіть більше. На моїй пам’яті я не пам’ятаю, як щось ремонтували, щось робили, зовсім. І все гірше, і гірше стає", — каже мешканка будинку Анастасія Колодяжна.

Ліфт у одному з полтавських будинків. фото: Суспільне Полтава

Ліфти у цьому будинку цьогоріч не вносили до міської програми розвитку житлово-комунального господарства. У ній на ремонт цих об’єктів спочатку передбачали 3 мільйони гривень. Однак перелік можуть розширити, розповіла завідувачка сектору з утримання житлового фонду міського управління ЖКГ Марина Харченко. Спочатку ремонтуватимуть зупинені ліфти.

"На сьогодні кількість зупинених ліфтів зросла, вже стоячих є 56 ліфтів. І ще, крім того, у нас є перелік ліфтів, які, згідно з рішенням суду, підлягають зупиненню, тому що вони відпрацювали 25 років. Рішенням, яке розглядається на сесії, передбачається додаткове фінансування у розмірі 11 мільйонів на поточний ремонт ліфтів", — говорить завідувачка сектору з утримання житлового фонду міського управління ЖКГ Марина Харченко.

Під час сесії міськради 7 квітня мали перерозподілити близько 700 мільйонів гривень з бюджету громади, які лишилися з 2022-го. Однак депутати запропонували під час цього засідання частково перерозподілити частину грошей, решту – згодом. Тому додаткових грошей цього разу на ремонт ліфтів не спрямували.

"На наступному тижні ми з головами фракцій погодили, що це буде кінець наступного тижня. Враховуючи те, що п’ятниця (14 квітня -ред.), – це свято для багатьох людей (Страсна п'ятниця – ред.). Я думаю, що буду пропонувати на четвер (13 квітня – ред.) зібрати сесію, але ще буде погоджувальна рада з головами фракцій", — розповідає секретар Полтавської міської ради Андрій Карпов.

Під'їзд будинку на вулиці Великотирнівській. фото: Суспільне Полтава

Як розповіла Марина Харченко, ліфти, які до 2019-го обслуговувало "ЖЕО №2", нині є співвласністю мешканців. А "ЖЕО №2" в разі аварій винаймає фірму, яка їх усуває.

"Ліфт у нас буває на 9-му поверсі підіймаєшся, а викликати на низ, на перший поверх неможливо. Припустимо, вниз я спускався пішки, а нагору підіймався ліфтом. Буває, що звертаємось в ліфтову службу, – приходять і роблять. Капітально не ремонтували, крім того, що котушки років два тому міняли, перемотували. Капітально ніхто не ремонтував", — каже мешканець будинку Олексій Недовінчаний.

"Я вже тут 8 років живу. За весь цей час ліфт ставав гірше, ніж був. Я не бачила, щоб його ремонтували. В мене двоє діток. Хоч і на другому поверсі живу, але піднімалася з візком. Він не працював", — говорить мешканка будинку Анастасія Забігайло.

За словами завідувачки сектору міського управління ЖКГ Марини Харченко, коли будуть розглядати новий варіант програми розвитку житлово-комунального господарства, в яку можна буде внести інші ліфти, поки невідомо.

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