Російські війська зосереджують основні зусилля на веденні наступів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби Сили оборони відбили понад 40 атак, завдали 9 авіаударів по позиціях росіян, збили російський штурмовик Су-25 і знищили склад боєприпасів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом доби війська РФ завдали 2 ракетні та 14 авіаційних ударів, здійснили більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Примусова паспортизація і погрози конфіскації майна

За даними Генштабу, російські окупанти активно продовжують примусову паспортизацію населення окупованих територій Запорізької та Херсонської областей, здійснюючи на людей психологічний та фізичний тиск.

"Зокрема, на блокпостах ворог обмежує пересування громадян України, які не отримали паспорти РФ. Окупанти цілеспрямовано та навмисно обшукують транспортні засоби, фіксують усі особисті дані громадян, які не мають російських документів, погрожують забороною в’їзду в місто", — йдеться у повідомленні.

Також росіяни примушують листонош роздавати місцевому населенню бланки, в яких потрібно вказати відомості про наявність російського паспорта.

"Громадяни, які не мають ворожого паспорта піддаються постійним обшукам, залякуванням та примусу до отримання цього документа. Окупанти активно погрожують примусовим виселенням з власних помешкань та конфіскацією приватної власності у разі відмови отримувати російський паспорт", — зазначили у Генштабі.

Крім того, за відмову від паспорта РФ батькам школярів-випускників погрожують не видати дітям свідоцтва про базову середню освіту.

Також окупанти примушують змінювати на російські зразки свідоцтва про шлюб та реєстрацію технічних засобів.

Ситуація на фронті

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань росіян не виявлено. У прикордонних районах Курської області продовжується інженерне обладнання місцевості.

Протягом доби війська РФ обстріляли населені пункти Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Заруцьке Сумської області, а також населених пунктів Гур’їв Козачок, Верхня Писарівка, Графське, Караїчне, Амбарне, Бологівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку російських обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка, Кіндрашівка Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Спірне і Берестове на Донеччині.

На Бахмутському напрямку війська РФ продовжують вести наступ, намагаються взяти під повний контроль Бахмут. Тривають бойові дії. Протягом доби росіяни вели безуспішні наступи в районах Богданівки та Іванівського. Підрозділи Сил оборони відбили близько 14 атак на цій ділянці. Від російських обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Курдюмівка, Біла Гора, Новодмитрівка, Дружба та Диліївка Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках російські військові безуспішно наступали в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди. Найзапекліші бої на цій ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 10 російських атак. Водночас обстрілів зазнали Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби росіяни наступальних дій не проводили. Обстріляли Вугледар, Керменчик, Новомайорське, Золоту Ниву, Шахтарське, Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках армія РФ продовжує нарощувати оборонні рубежі та позиції. Росіяни обстріляли населені пункти Времівка Донецької області; Затишшя, Гуляйполе, Гуляйпільське, Білогір'я та Кам'янське Запорізької області; Гаврилівка, Берислав, Веселе, Антонівка, Берегове, Велетенське Херсонської області, а також Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження військ РФ. Крім того, поблизу Мар'їнки, було знищено російський штурмовик Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, знищили склад боєприпасів росіян.

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