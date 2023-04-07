Учениця 11 класу Ліцею № 5 Івано-Франківської міської ради Діана Зазубик посіла перше місце на 57 Всеукраїнській олімпіаді з фізики. Прикарпаття представляли шестеро учасників. Про це повідомили на Facebook-сторінці навчального закладу.

Окрім цього, Діана Зазубик отримала окремі нагороди за найвищий результат у теоретичному та окремо експериментальному турі серед всіх учасників.

Також з команди Івано-Франківської області диплом III ступеня виборов учень Тустанського ліцею Владислав Коростіль.

"Щирі вітання та успіхів на майбутній Міжнародній фізичній олімпіаді, яка відбуватиметься влітку 2023 року в японському Токіо. Знання — сила! Слава мудрим українцям-інтелектуалам і слава ЗСУ за можливість безпечно проводити такі заходи в очному форматі! Переможемо!" — йдеться в дописі.

Всеукраїнська олімпіада з фізики стартувала 2 квітня в Івано-Франківському спортивному ліцеї. В ній взяли участь 119 учнів із 17 областей України.

Що відомо

У листопаді 2022 року Діана Зазубик отримала відзнаку за дослідження впливу технології синтезу полікристалічного PbTe, який отримують методом холодного пресування порошку на його термоелектричні властивості.

У серпні 2022 року іванофранківка Діана Зазубик здобула "срібло" на Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики в Грузії.

Цього ж року дівчина виборола "бронзу" й на Міжнародній олімпіаді з фізики. Підготовка до обидвох олімпіад тривала із 7 класу. Готуючись до змагань, Діана розв’язала всі задачі з фізики, які отримували учасники міжнародної олімпіади за понад 50 років, а також задачі з астрономії та астрофізики за 15 років.

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