На Дніпропетровщині родинам загиблих мирних жителів почали виплачувати матеріальну допомогу. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, виплати отримали родичі 64 загиблих мирних жителів. Документи ще 33 на розгляді спеціальної комісії.

Виплачуватимуть родинам загиблих по 300 тисяч гривень, на це з обласного бюджету передбачили 70 мільйонів гривень.

Що відомо

На початку березня на Дніпропетровщині розпочався прийом заявок на матеріальну допомогу родинам загиблих через війну мирних жителів області.

Подавати заяви разом із пакетом документів можна протягом 2023 року. Поштою або через приймальню управління по роботі зі зверненнями громадян Дніпропетровської ОВА.

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