ВійнаНовиниРегіониВідеоУкраїна-ЄСТекстиСпортКультураЗима 2023КорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

На Дніпропетровщині родинам загиблих мирних жителів почали виплачувати матеріальну допомогу
ВІЙНАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На Дніпропетровщині родинам загиблих мирних жителів почали виплачувати матеріальну допомогу

Ольга Вагнер
  
На Дніпропетровщині родинам загиблих мирних жителів почали виплачувати матеріальну допомогу
Фото: Суспільне Дніпро

На Дніпропетровщині родинам загиблих мирних жителів почали виплачувати матеріальну допомогу. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, виплати отримали родичі 64 загиблих мирних жителів. Документи ще 33 на розгляді спеціальної комісії.

Виплачуватимуть родинам загиблих по 300 тисяч гривень, на це з обласного бюджету передбачили 70 мільйонів гривень.

Що відомо

  • На початку березня на Дніпропетровщині розпочався прийом заявок на матеріальну допомогу родинам загиблих через війну мирних жителів області.
  • Подавати заяви разом із пакетом документів можна протягом 2023 року. Поштою або через приймальню управління по роботі зі зверненнями громадян Дніпропетровської ОВА.

Читайте також

Власникам 43 зруйнованих квартир на житломасиві Перемога у Дніпрі невдовзі почнуть виплачувати матеріальну допомогу

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Дізнайтесь більше
Головні новини Харкова та області 8 квітня: хроніка
Головні новини Харкова та області 8 квітня: хроніка
&quot;Що їм зробили наші діти, що вони так помстилися?&quot;: працівники дитсадка у Малій Рогані просять відремонтувати будівлю
"Що їм зробили наші діти, що вони так помстилися?": працівники дитсадка у Малій Рогані просять відремонтувати будівлю
У Сумах провели в останню путь двох військових
У Сумах провели в останню путь двох військових
В деяких районах Херсона після російських обстрілів зникло електропостачання — голова ОВА
В деяких районах Херсона після російських обстрілів зникло електропостачання — голова ОВА
На початок