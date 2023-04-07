У мікрорайоні Полтави скаржаться на довгі перерви у графікові руху автобусів

Деякі жителі полтавського мікрорайону Івонченці скаржаться на довготривалі перерви під час курсування громадського транспорту. У будні проміжок між рейсами становить 2 години, а у вихідні – 4, розповіла Суспільному місцева жителька Людмила Теймуразян. Схожа проблема є на ще пів десяткові маршрутів.

До полтавського мікрорайону Івонченці курсують дві маршрутки. Через великі інтервали між рейсами доводиться довго чекати автобус, каже місцевий житель Олександр Горай.

"Дружина завтра (8 квітня – ред.) везе дітей на фестиваль. Вони виїжджають о 10-й годині ранку, а виступ у них о пів на третю. Вони вимушені везти 12-15 дітей, дітки маленькі 5-6 років будуть сидіти увесь день у місті. У нас 2,5 тисячі населення. Немає ні аптеки, ні дитячого садочка, ні школи, нічого. Ми усі залежимо від транспорту", - каже полтавець Олександр Горай.

Торік до мікрорайону прибрали один з маршрутів. Нині туди їздять приватна маршрутка та комунальний автобус. Із 2022-го року вони курсують за зміненим графіком, каже Людмила Теймуразян.

Маршрутка в Івонченцях. Суспільне Полтава

"Раніше був двозмінний графік, зараз від однозмінний, перерва 4 години. Виявляється так, що у робочий день 2 години у нас узагалі немає громадського транспорту на маршруті, а у вихідний день, через те, що приватний перевізник узагалі не виходить на маршрут, їздить лише комунальний, то перерва 4 години. Зараз у нас останній рейс о 19:15. Усе інше ми маємо або доїжджати до «Інституту зв’язку» (зупинка громадського транспорту у Полтаві – ред.) і йти пішки. Кому найближче, як мені, то це 3,5 кілометри, кому найдальше – це до 5,5 кілометрів до кінця мікрорайону Івонченці. Або винаймати таксі", - говорить полтавка Людмила Теймуразян.

За її словами через це кілька разів зверталися до міської ради.

"Ми писали про те, що приватний перевізник не виходить на маршрут, про те, що нам недостатньо одиниць транспорту на маршруті. Зверталися у лютому (минулого року – ред.), зверталися у липні, серпні. Але відповідей по-суті (не отримали – ред.), вони були посилальні", - каже полтавка Людмила Теймуразян.

Транспорт до Івонченців ходить вкрай рідко. Суспільне Полтава

Торік влітку голова Полтавської міськради Олександр Мамай Суспільному повідомляв, що на маршрут восени 2022-го планують запустити додатковий автобус комунального підприємства «Полтаваелектроавтотранс». Однак додаткового транспорту до мікрорайону не запустили, розповіла місцева жителька Людмила Теймуразян.

Схожа ситуація існує на ще пів десятку маршрутів, де на початку повномасштабного вторгнення через брак пального зменшили кількість автобусних виїздів, каже Юлія Городчаніна.

"Коли є один водій на одному автобусі на цьому приміському маршруті, він не може працювати більше, ніж 10 годин. Через те, що автобус виїжджає рано вранці і їде увечері, також треба врахувати години роботи цієї людини, коли вона готує транспортний засіб, так само здає – приїхати у депо. Тут завдання зробити на два графіки роботи один транспортний засіб, додатково додати персоналу. Тоді ми зможемо закрити «вікно», яке виникло зараз в Івонченцях", - каже голова комісії з питань містобудування Полтавської міської ради Юлія Городчаніна.

Додатковий транспорт до цього мікрорайону не запускають. Суспільне Полтава

Щоб зробити це на шести маршрутах, необхідно близько 300 тисяч гривень. Ці прорахунки зробили разом з фахівцями «Полтаваелектроавтотрансу», додає Юлія Городчаніна.

"Сьогодні (7 квітня – ред.) ухвалюватимемо зміни до бюджету, сподіваюся, їх вдасться ухвалити, і на наступній комісії будемо ухвалювати зміни до програми управління житлово-комунального господарства. Саме у ці два документи треба передбачити фінансування саме на ці витрати", - говорить голова комісії з питань містобудування Полтавської міської ради Юлія Городчаніна.

За словами Юлії Городчаніної, це питання розглянули під час сесії. Гроші на програму житлово-комунального господарства розподілили частково, зокрема, на ремонт доріг. Ймовірно, перерозподілити гроші на «Полтаваелектроавтотранс» зможуть під час позачергової сесії наступного тижня.

"У нас призвано до Збройних сил водіїв із «Полтаваелектроавтотрансу». Ті люди, які на сьогодні є, фізично не можуть працювати на двох транспортних засобах. Тому ми сьогодні перш за все закриваємо питання щодо руху електротранспорту. Якщо у нас тільки з’явиться додаткові працівники в «Полтаваелектроавтотрансі», звісно, тоді ми розглянемо можливість щодо запуску ще одного комунального автобуса до цього мікрорайону", - пояснює перший заступник голови Полтавської міської ради Валерій Пархоменко.

Суспільне також намагається зв’язатися із приватним перевізником Валерієм Даніком, який працює на маршруті, щоб дізнатися, чи планує він змінити графік руху. Раніше у листі до міської ради він повідомляв, що за цим маршрутом у вихідні та святкові дні йому працювати збитково через відсутність пасажиропотоку та високу вартість пального і запчастин.

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