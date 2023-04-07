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"Хочемо створити потужний ліцей": керівниця управління освіти про приєднання школи №10 до гімназії у Сумах
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"Хочемо створити потужний ліцей": керівниця управління освіти про приєднання школи №10 до гімназії у Сумах

Діана Крахматова Вікторія Грамм
  

Сумську школу №10 хочуть об'єднати з гімназією №1, а приміщення гімназії віддати школі №12. Проєкт рішення про це опублікували на сайті Сумської міської ради. У Сумській громаді триває громадське обговорення даного проєкту. Начальниця управління освіти і науки міськради Неля Вербицька розповіла Суспільному про причини реорганізації навчальних закладів.

За словами Нелі Вербицької, реорганізація навчальних закладів триває у рамках реформи. У Сумах вона розпочалася у 2021 році, коли були змінені типи закладів початкових шкіл.

“Ще у 2019 році вступив в дію закон, за яким вже не вживаються терміни "перший, другий, третій ступінь". А використовуються терміни “початкова школа”, “гімназія”, “ліцей”. Ми не повинні стояти осторонь цієї реформи, тому що в бюджетному кодексі є стаття, в якій прописано, що гроші будуть надходити на початкові школи, гімназії, ліцеї. Зараз йде перехідний період, а з 2027 року всі заклади повинні змінити на такі типи. Щоб вони змогли отримати фінансування”, – сказала вона.

"Хочемо створити потужний ліцей": керівниця управління освіти про приєднання школи №10 до гімназії у Сумах
Вхід до гімназі №1 та школи №12 у Сумах. Фото: Facebook/Комунальна установа Сумська гімназія №1

Також Неля Вербицька розповіла щодо реорганізації двох закладів шляхом приєднання. Вона зазначила, що в проєкті рішення прописано, що зі всіма вчителями школи № 10 не будуть розірвані трудові відносини, а діти залишаться учнями цього навчального закладу. Це стосується і початкової ланки.

“В цьому році школа №10 17 квітня буде розпочинати набір перших класів. І до 2027 року початкова ланка поступово буде виведена. З 2027 року повноцінно функціонуватиме потужний ліцей, який матиме назву “Лідер”, – розповіла Неля Вербицька.

Також вона пояснила, чому не об'єднали школу №12 та гімназію №1.

"По-перше, це два потужні заклади в одній будівлі. І у 2018 році була перевірка Державної служби якості освіти, де чітко дали довідку для усунення порушення: два заклади ні в якому разі не можуть перебувати в одній будівлі. Це порушення, яке ми повинні усунути. Відбулося засідання робочої групи, куди увійшли члени різних підрозділів і дошкільного виховання, і позашкільного, працювала координаційна рада. Винесли ухвалу: для того, щоб підсилити і створити потужний ліцей, буде приєднана школа №10 до гімназії №1. Юридична адреса буде Новомістенська, 30, там функціонуватиме цей потужний ліцей”, – зазначила керівниця управління освіти.

"Хочемо створити потужний ліцей": керівниця управління освіти про приєднання школи №10 до гімназії у Сумах
Сумська школа №10. Фото: wikimapia.org

За словами Нелі Вербицької, школу №10 реорганізовують з кількох причин, одна з яких полягає у територіальному розміщенні закладу.

“Якщо це буде потужний ліцей, там територіальна цілісність дає нам підстави для того, щоб щось, можливо, добудувати, розширити. Там велика така територія, де можна, як-то кажуть, розвернутися. Поруч школа №18. Якщо це буде потужний ліцей, то початкову ланку забере поруч школа №18 і не будуть страждати оці всі будинки, які знаходяться поруч зі школою №10”, – пояснила Неля Вербицька.

Питання щодо кількості змін під час навчання наразі опрацьовується директорками гімназії №1 та школи №12.

“Якщо діти, які зараз у цих закладах навчаються, виявлять бажання залишитись в цій будівлі, але це вже буде школа №12, нехай залишаються. Ми вже, відштовхуючись від цього, будемо говорити про мережу новоствореного ліцею “Лідер”. З поступовим виведенням початкової ланки й поступово вони не будуть навчатися. Тобто, початкову ланку, яка є зараз в 10-й школі, замінять учні гімназії №1”, – зазначила Неля Вербицька.

Суспільне звернулося за коментарями до керівників трьох навчальних закладів. І готове опублікувати їх позицію.

Що відомо

  • Спеціальна депутатська комісія ще у травні 2019 року вирішила розділити Сумську гімназію №1 та школу №12, але тоді остаточне рішення так і не прийняли.

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