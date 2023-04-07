ВійнаНовиниРегіониВідеоУкраїна-ЄСТекстиСпортКультураЗима 2023КорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Павербанки для військових із використаних електронних сигарет зробили школярі з Коростишева на Житомирщині
ДОПОМОГАЗСУШКОЛАДІТИВІЙНАРегіони

Павербанки для військових із використаних електронних сигарет зробили школярі з Коростишева на Житомирщині

Оксана Ковальчук Анжеліка Нестерчук
  
·
Павербанки для військових із використаних електронних сигарет зробили школярі з Коростишева на Житомирщині
Коростишів, квітень 2023 року. Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільне Житомир

15 павербанків для військових із використаних електронних сигарет зробили школярі з Коростишева: 14-річний Святослав Янішевський та дванадцятирічний Захар Кока.

За словами Святослава, розумітися в електротехніці його навчив батько.

"Раніше мене батько брав із собою на роботу, – розповідає Святослав Янішевський. – І там він мене навчав, як працювати з електрикою. Відтоді я почав розумітися на цьому. Наприклад, якщо треба розетку зробити, я можу. Переноски також можу. Підключити вимикачі теж. Люстру можу повісити. Все можу".

Павербанки для військових із використаних електронних сигарет зробили школярі з Коростишева
Святослав Янішевський. Коростишів, квітень 2023 року. Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільне Житомир

Павербанки для військових із використаних електронних сигарет зробили школярі з Коростишева
Коростишів, квітень 2023 року. Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільне Житомир

Святослав розповідає, що весь процес виготовлення павербанку триває 30 хвилин. Його потужність – близько 20 тисяч міліампер-годин. Цього вистачає, щоб тричі зарядити телефон. Для виготовлення одного павербанку, каже Святослав, вони використовують 28 акумуляторів із використаних електронних сигарет.

"Люди віддають нам використані одноразові цигарки, – каже Святослав Янішевський. – Я від них від'єдную все, лишається лише акумулятор. Потім я їх змотую, паяю дроти, паяю плату і вставляю в бокс".

Павербанки для військових із використаних електронних сигарет зробили школярі з Коростишева
Коростишів, квітень 2023 року. Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільне Житомир

Павербанки для військових із використаних електронних сигарет зробили школярі з Коростишева
Коростишів, квітень 2023 року. Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільне Житомир

Захар Кока розповів, що про те, як правильно виготовляти такі павербанки, він із Святославом дізнався з соцмереж.

"Ми не знали, як це правильно робиться, – каже Захар Кока. – Ми це все просто спаяли без плат, без нічого, і у нас не вийшло. Потім ми до цього більш серйозно поставилися, закупили плати і все вийшло".

Павербанки для військових із використаних електронних сигарет зробили школярі з Коростишева
Захар Кока. Коростишів, квітень 2023 року. Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільне Житомир

Павербанки для військових із використаних електронних сигарет зробили школярі з Коростишева
Коростишів, квітень 2023 року. Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільне Житомир

Хлопці кажуть, що спочатку купували плати за гроші, які давали їм батьки.

"У мене є банківська карта, у Святослава також, – розповідає Захар Кока. – Ми відкрили збір. Виставили пост у Facebook, в Instagram і люди почали допомагати".

Павербанки для військових із використаних електронних сигарет зробили школярі з Коростишева
Коростишів, квітень 2023 року. Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільне Житомир

Павербанки для військових із використаних електронних сигарет зробили школярі з Коростишева
Коростишів, квітень 2023 року. Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільне Житомир

Мама Святослава розповіла, що хлопці вирішили допомагати Збройним силам України після того, як на війні загинув дідусь Захара, а батько Святослава вступив до лав ЗСУ.

"Вони то павербанки, то свічки всю зиму робили окопні, енергетичні батончики. Постійно займаються чимось, щось шукають", – каже мама Святослава Ольга Янішевська.

Павербанки для військових із використаних електронних сигарет зробили школярі з Коростишева
Ольга Янішевська. Коростишів, квітень 2023 року. Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільне Житомир

Павербанки для військових із використаних електронних сигарет зробили школярі з Коростишева
Коростишів, квітень 2023 року. Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільне Житомир

Нещодавно хлопці отримали фото, на якому військовослужбовець тримає їхній павербанк.

"Ми раді допомагати, – каже Захар Кока. – Так воїнам легше буде зарядити телефон, світло увімкнути".

Павербанки для військових із використаних електронних сигарет зробили школярі з Коростишева
Коростишів, квітень 2023 року. Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільне Житомир

Павербанки для військових із використаних електронних сигарет зробили школярі з Коростишева
Фото: Святослав Янішевський

Читайте також

  • Патріотичні коти на футболках: дев’ятирічний школяр з Житомира Прохор Кульбіда створює авторські принти. Гроші передає на потреби військових.
  • Діти для ЗСУ – на Житомирщині діти малювали малюнки та виготовляли обереги для військових.
  • Школяр із Житомира Артур Печенюк розробив генератор, за допомогою якого можна отримувати електричну енергію від дощу.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Дізнайтесь більше
&quot;Хороші результати для держави&quot;: Зеленський анонсував передачу польських БТР
"Хороші результати для держави": Зеленський анонсував передачу польських БТР
Зцілення мистецтвом. У Миколаєві тривають майстер-класи з арттерапії
Зцілення мистецтвом. У Миколаєві тривають майстер-класи з арттерапії
Укроборонпром разом із Польщею ремонтуватиме танки Т-64
Укроборонпром разом із Польщею ремонтуватиме танки Т-64
як виїхати з окупації в Україну через РФ
"Без нічого пішки йдуть — лише б Україна". Волонтери облаштували пункт підтримки для тих, хто виїздить з окупації
На початок