15 павербанків для військових із використаних електронних сигарет зробили школярі з Коростишева: 14-річний Святослав Янішевський та дванадцятирічний Захар Кока.
За словами Святослава, розумітися в електротехніці його навчив батько.
"Раніше мене батько брав із собою на роботу, – розповідає Святослав Янішевський. – І там він мене навчав, як працювати з електрикою. Відтоді я почав розумітися на цьому. Наприклад, якщо треба розетку зробити, я можу. Переноски також можу. Підключити вимикачі теж. Люстру можу повісити. Все можу".
Святослав розповідає, що весь процес виготовлення павербанку триває 30 хвилин. Його потужність – близько 20 тисяч міліампер-годин. Цього вистачає, щоб тричі зарядити телефон. Для виготовлення одного павербанку, каже Святослав, вони використовують 28 акумуляторів із використаних електронних сигарет.
"Люди віддають нам використані одноразові цигарки, – каже Святослав Янішевський. – Я від них від'єдную все, лишається лише акумулятор. Потім я їх змотую, паяю дроти, паяю плату і вставляю в бокс".
Захар Кока розповів, що про те, як правильно виготовляти такі павербанки, він із Святославом дізнався з соцмереж.
"Ми не знали, як це правильно робиться, – каже Захар Кока. – Ми це все просто спаяли без плат, без нічого, і у нас не вийшло. Потім ми до цього більш серйозно поставилися, закупили плати і все вийшло".
Хлопці кажуть, що спочатку купували плати за гроші, які давали їм батьки.
"У мене є банківська карта, у Святослава також, – розповідає Захар Кока. – Ми відкрили збір. Виставили пост у Facebook, в Instagram і люди почали допомагати".
Мама Святослава розповіла, що хлопці вирішили допомагати Збройним силам України після того, як на війні загинув дідусь Захара, а батько Святослава вступив до лав ЗСУ.
"Вони то павербанки, то свічки всю зиму робили окопні, енергетичні батончики. Постійно займаються чимось, щось шукають", – каже мама Святослава Ольга Янішевська.
Нещодавно хлопці отримали фото, на якому військовослужбовець тримає їхній павербанк.
"Ми раді допомагати, – каже Захар Кока. – Так воїнам легше буде зарядити телефон, світло увімкнути".
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