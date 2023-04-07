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У червні у Вінницькій громаді працюватимуть пришкільні табори
ДІТИОСВІТАРегіони

У червні у Вінницькій громаді працюватимуть пришкільні табори

Ольга Федоренко
  
У червні у Вінницькій громаді працюватимуть пришкільні табори
pexels, ілюстративне фото

27 пришкільних таборів працюватимуть у Вінницькій міській територіальній громаді з 5 по 22 червня. Про це повідомляють на сайті міськради.

Діятимуть табори лише на базі тих закладів освіти, де облаштовані найпростіші укриття. Цьогоріч такий відпочинок планують організувати для 4500 дітей.

За словами заступниці директорки департаменту освіти Ірина Божок, насамперед місця надаватимуть дітям із пільгових категорій, а саме: малозабезпечені сім'ї, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, діти з категорій ВПО, багатодітні сім'ї, діти учасників бойових дій.

Пришкільні табори в громаді не працювали два роки. Цьогоріч для дітей запланували різноманітні розваги, екскурсії, конкурси, квести, флешмоби та спортивні змагання, які триватимуть з 9:00 до 17:00 години, каже Ірина Божок.

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