Приватний будинок пошкодив російський снаряд, але матеріальної допомоги нема. Домівка 84-річної чернігівки Марії Костирко постраждала від обстрілів військами РФ. Вивалило одну стіну, побило дах, пошкодило систему опалення. Жінка звернулася до міської ради, щоб будинок обстежили й вона отримала матеріальну допомогу. Комісія визнала її домівку значно пошкодженою, але грошей Марія так і не отримала. В чому причина – дізнавалася Наталія Гоман.

27 лютого 2022-го року будинок 84-річної чернігівки Марії Костирко пошкодили російські снаряди. Вивалило стіну, побило вікна і дах.

Господиня розповідає, коли прийшла до будинку після обстрілу, не могла у двері зайти – усе було завалене. Газовий стояк розбило повністю, котел зіпсувало – довелося ставити нову техніку.

Марія Костирко. ФОТО: Суспільне Чернігів

Відремонтувати пошкодження жінці допомагали сусіди та знайомі. Вони звели стіну, засклили вікна і старим шифером накрили дах. За все жінка заплатила 85 тисяч гривень. Це гроші, які вона з пенсії у 3200 гривень відкладала на похорон.

Зведена заново стіна будинку Марії Костирко. ФОТО: Суспільне Чернігів

Сусідка Марії Тетяна Коваленко каже, вони зверталися до міської ради, щоб отримати матеріальну допомогу за пошкоджене житло бабусі. В акті огляду комісією зафіксовано, що будинок значно пошкоджений. Однак ніяких грошей Марії Костирко не виплатили.

"Їй сказали, що оскільки вона не є власницею, у зв’язку з тим, що у неї є дарча на її племінницю Наталю. Хоч вона і виписана з цього будинку зараз, але документ на власність у неї є. Тому Марії Іванівні ніякої допомоги немає. Їй нічого не видавали ніде", – розповідає Тетяна Коваленко.

Тетяна Коваленко. ФОТО: Суспільне Чернігів

Директорка департаменту соцполітики Ірина Марчук каже: програма надання одноразової матеріальної допомоги, на яку подавалась Марія Костирко, розрахована саме на власників приватних будинків.

"Тому й умови надання цієї допомоги – саме наявність документів про право власності на цей житловий будинок. Ця програма у нас торік була прийнята, її дія продовжена до 1 липня цього року".

Ірина Марчук. ФОТО: Суспільне Чернігів

Директорка департаменту радить жінці зв’язатися з племінницею, щоб та подала заявку на допомогу. Але де зараз родичка, Марія Іванівна не знає, тільки що вона вже не один рік живе за кордоном, вони не спілкуються. Тетяна Коваленко каже: у Марії Іванівни більше нема близьких родичів, тому допомагати їй нікому.

"Щоб Марії Іванівні хоч якусь частину допомогли. Як це так, що вона живе, 85-ий рік уже людині, це ж не те, що їй хтось прислав. Немає в людини нікого. Одна ота племінниця залишилася, із родичів, я маю на увазі. І та невідомо де".

Марія Іванівна сподівається якщо не на гроші від міськради, то хоча б на допомогу волонтерів. Хоче, аби допомогли їй прибрати подвір’я та перекрити дах, бо він досі підтікає.

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